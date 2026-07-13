कागदी रेशन कार्डला रामराम; महाराष्ट्रात आता मिळणार स्मार्ट रेशन कार्ड; QR कोडयुक्त कार्डला मंजुरी

Maharashtra Smart Ration Card: राज्यातील रेशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पारंपरिक कागदी रेशन कार्डांच्या जागी क्यूआर कोड असलेले स्मार्ट रेशन कार्ड देण्यात येणार आहेत. यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली असून, ही नवीन व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने राज्यभर लागू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे रेशन वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि अचूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सरकारी निर्णयानुसार, यापुढे नव्याने रेशन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना थेट स्मार्ट रेशन कार्ड दिले जाईल. सध्या वापरात असलेली कागदी रेशन कार्डेही टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो रेशन कार्डधारकांना या बदलाचा लाभ मिळणार आहे..One Nation One Ration : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! आता देशभरात कुठूनही घेता येणार रेशन; 'या' लोकांना होणार फायदा.नवीन स्मार्ट रेशन कार्डावर प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी स्वतंत्र क्यूआर कोड छापण्यात येईल. रेशन दुकानात हा कोड स्कॅन करताच संबंधित लाभार्थ्याची माहिती काही क्षणांत उपलब्ध होईल. त्यामुळे ओळख पडताळणी आणि पात्रतेची तपासणी अधिक जलद आणि अचूकपणे करता येणार आहे. तसेच प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद होणार असल्याने वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल..या सुविधेचा आणखी एक फायदा म्हणजे लाभार्थी स्वतःच्या मोबाईलद्वारेही क्यूआर कोड स्कॅन करून रेशन कार्डाशी संबंधित माहिती पाहू शकतील. त्यामुळे स्वतःची माहिती तपासणे, वितरणाचा तपशील जाणून घेणे आणि आवश्यक असल्यास तक्रार करणे अधिक सोपे होणार आहे..Ration Distribution: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! ऑगस्ट ते ऑक्टोबरचे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मिळणार; वितरणात मोठा बदल.हे स्मार्ट रेशन कार्ड प्लास्टिकपासून तयार करण्यात येणार असल्याने ते कागदी कार्डांपेक्षा अधिक टिकाऊ असतील. कार्ड फाटणे, भिजणे किंवा खराब होण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शिवाय डिजिटल पडताळणीमुळे रेशन वितरणासाठी लागणारा वेळही कमी होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, या नव्या प्रणालीमुळे बनावट रेशन कार्ड ओळखणे अधिक सोपे होणार आहे. डिजिटल पडताळणी आणि ऑनलाइन नोंदीच्या माध्यमातून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पुरवठा विभागाकडून ही संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह आणि आधुनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.