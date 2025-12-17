Manikrao Kokate Resign: राजकीय उलथापालथ! माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा; क्रीडा खात्याची जबाबदारी कुणाकडे?

अखेर महाराष्ट्राचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी राजीनामा दिला आहे. नाशिक न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. नाशिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. यानंतर आता त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होत असल्याने त्यांच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आता त्यांच्याविषयी मोठी अपडेट समोर आले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी आणि अटकेनंतर कोकाटे यांच्या जागी येणाऱ्या संभाव्य नावांवर चर्चा करण्यासाठी समन्स बजावले आहे. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के घर कोट्याअंतर्गत दोन अपार्टमेंट मिळवल्याबद्दल फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या आरोपाखाली नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. .Election Law: नामांकन वादांना पूर्णविराम? निवडणूक कायद्यात बदलांना मंजुरी; महापालिका निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!.तत्पूर्वी, नाशिक सत्र न्यायालयाने मंगळवारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. अपार्टमेंट मिळवण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची कागदपत्रे खोटी केल्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा आणि ₹५०,००० दंडाची शिक्षा कायम ठेवली. यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. अखेर आता त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनाम सोपवला आहे. आता त्यांच्या खात्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर माणिकराव कोकाटेंचं खातं अजित पवारांना देण्यात आले आहे. .न्यायालयीन शिक्षेचा राजकारणावर परिणाम! माणिकराव कोकाटेंआधी 'या' बड्या नेत्यांनी गमावलंय पद; कायदा नेमका काय सांगतो?.माणिकराव कोकाटेंकडील क्रिडा खातं काढून घेण्याची शिफारस देवेंद्र फडणविसांनी राज्यपालांकडे केली होती. ती आता मान्य करण्यात आली आहे. अटकेनंतर कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी येणाऱ्या संभाव्य नावांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बोलावले होते. त्यांच्यात चर्चा झाली. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.