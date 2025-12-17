महाराष्ट्र बातम्या

Manikrao Kokate Resign: राजकीय उलथापालथ! माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा; क्रीडा खात्याची जबाबदारी कुणाकडे?

Manikrao Kokate Resignation News: माणिकराव कोकाटे यांनी यापूर्वी प्रथम श्रेणी सत्र न्यायालयाच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेविरुद्धच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करण्यास नकार दिला.
अखेर महाराष्ट्राचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी राजीनामा दिला आहे. नाशिक न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. नाशिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. यानंतर आता त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होत असल्याने त्यांच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आता त्यांच्याविषयी मोठी अपडेट समोर आले आहे.

