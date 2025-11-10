महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र हे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’, फडणवीस; 'एसएनडीटी'त ‘इनोव्हेशन महाकुंभ २०२५’चे उद्‌घाटन

Maharashtra: India's Startup Capital : महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी असून, त्यातील ४५ टक्के स्टार्टअप्स महिलांच्या नेतृत्वाखाली असल्याने महाराष्ट्र हे देशाचे खरे 'स्टार्टअप कॅपिटल' आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसएनडीटी विद्यापीठातील कार्यक्रमात व्यक्त केला.
Maharashtra: India's Startup Capital

Maharashtra: India's Startup Capital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ‘‘भारतातील सर्वाधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप महाराष्ट्रात असून यातील ४५ टक्के स्टार्टअप महिलांच्या नेतृत्वाखाली आहेत, ही अभिमानाची बाब आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे खरे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ असून भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्राचा आणि त्यातही महिला उद्योजकांचा मोठा वाटा असेल,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
women
Innovation
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com