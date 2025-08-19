महाराष्ट्र बातम्या

Cabinet Decision: महिलांच्या उद्योगशक्तीला पंख मिळणार, नवे रुग्णालय उभारणार अन्...; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ मोठे निर्णय!

Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महायुती सरकारने ४ मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य, महिला उद्योग, जमीन नियमन आणि वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचे आधुनिक सुविधा असलेले रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.

