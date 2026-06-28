TET 2026 Paper Leak : त्यांच्याकडे आमदार-खासदार फोडण्याचे कौशल्य; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणानंतर अभिजित दीपकेंची सरकारवर टीका

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६ ची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनेने देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. या मुद्द्यावर भाष्य करताना, 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी शनिवारी सरकारवर जोरदार टीका केली आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र केली..अभिजित दीपके यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना आरोप केला की, NEET (नीट) वादापाठोपाठ महाराष्ट्र TET ची प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि त्यानंतर परीक्षा रद्द होणे ही सरकारच्या प्रचंड अपयशाची उदाहरणे आहेत. प्रश्नपत्रिकेचा काही भाग कथितरीत्या फुटल्यामुळे, आज रविवारी होणा TET-२०२६ परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, भिवंडीतून तिघांना अटक करण्यात आली आहे..सरकार केवळ आमदार विकत घेऊ शकते सरकारवर टीका करताना दीपके म्हणाले, "आधी NEET आणि आता महाराष्ट्र TET परीक्षाही फुटली आणि ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. २०१७ पासून विद्यार्थी आणि शिक्षक TET घोटाळ्यांविरोधात आवाज उठवत आहेत, तरीही प्रशासन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याऐवजी तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्यावरच ठाम असल्याचे दिसते." .त्यांनी पुढे आरोप केला की, भाजप सरकार एकही परीक्षा योग्यरित्या आयोजित करण्यास समर्थ नाही. राजकीय पक्ष फोडणे आणि इतर पक्षांतील आमदार व खासदारांना आपल्या पक्षात सामील करून घेणे यातच त्यांचे कौशल्य आहे. खासदारांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या स्रोताबाबतही दीपके यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. .जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' जी सुरुवातीला एक डिजिटल उपहासात्मक व्यासपीठ म्हणून सुरू झाली होती ती विविध परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादावरून २० जूनपासून जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन करत आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची ही मागणी आता अधिक जोर धरणार आहे, कारण प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील रविवारपासून जंतर-मंतरवरील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत आणि बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.