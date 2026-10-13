Tukaram Mundhe : सामान्यांची दिवाळी आरोग्यदायी होणार! तुकाराम मुंढेंची FDA मधून बदली नाही; भेसळीविरोधातील लढाई सुरूच राहणार

अन्नातील भेसळ आणि निकृष्ट औषधांविरोधात कारवाई करणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. आपली अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातून बदली झालेली नसून आपण आयुक्त म्हणून कार्यरत असल्याचं मुंढे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आगामी दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्नातील भेसळीविरोधातील कारवाई सुरू राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. .तुकाराम मुंढेंची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेततुकाराम मुंढे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, “माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच आहे.”.सर, मला अन् मित्राला वडा पाव हवाय; शाळकरी मुलाची विनंती, तुकाराम मुंढे काय म्हणाले ऐका... Video Viral.मुंढे यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे त्यांच्या बदलीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. सणासुदीच्या काळात मिठाई, खाद्यपदार्थ आणि इतर अन्नवस्तूंमध्ये भेसळ होण्याची शक्यता लक्षात घेता, अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, सुरक्षित अन्नाची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने तपासणी आणि कारवाई होणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदी मुंढेदरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) कथित गैरकारभार आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह सुरू असलेलं हे आंदोलन जवळपास ११ दिवस चाललं. सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास मंत्री शिवेंद्रराजे यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत ! 'एफडीए'च्या मोहिमेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल; मुंबईतील कारवाईची जगभर होतेय चर्चा.या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या या नव्या जबाबदारीमुळे ते FDA मधून दुसऱ्या पदावर जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, मुंढे यांनी स्वतःच या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.