राज्यात ४८ तास धोक्याचे! मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड्यासह विदर्भावर वादळी पावसाचं संकट; १७ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

राज्यातील काही जिल्ह्यात सोमवारी अचानक पावसाने हजेरी लावली. मुंबई, अलीबाग, रायगड, कोल्हापूर, सांगली, धाराशिव, सोलापूर या भागात मुसळधार पाऊस झाला. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. येत्या २ दिवसातही राज्यात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय. या भागातील सर्व जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय..राज्यात २४ एप्रिलपर्यंत वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे. विदर्भात एका बाजूला तापमानाचा पारा ४५ अंशावर पोहोचला असला तरी काही ठिकाणी पाऊस आणि गारपीटीचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. पुण्यात चार दिवस यलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकणातही आणखी दोन ते तीन दिवस पावसाची शक्यता हवाान विभागाने व्यक्त केलीय..Pune Mumbai Missing Link : मिसिंग लिंकवर फक्त बस अन् कारच धावणार, अवजड वाहनांना नो एन्ट्री;अधिकाऱ्यांनी केली पाहणी.राज्यातील १७ जिल्ह्यांना शुक्रवार पर्यंत यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे..पुण्यात तापमानाचा पारवा वाढला'एल निनो'च्या प्रभावामुळे कडक ऊन आणि ढगाळ वातावरण अशा दुहेरी कोंडीत पुणेकर अडकले आहेत. या संमिश्र हवामानाचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे.गेल्या काही दिवसांत शहरात उन्हाची तीव्रता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. मागील आठ दिवसांत कमाल तापमान ४२ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. लोहगावमध्ये एप्रिल महिन्यातील सर्वाधिक ४२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.सिंधुदुर्गला झोडपलं, रत्नागिरीत २५ पर्यंत पावसाची शक्यतासिंधुदुर्गमध्ये पूर्वमोसमी पावसाने सोमवारी दणका दिला. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही दिवस उष्ण व दमट हवामानासह वेगवान वारा वाहण्याचा अंदाज आहे. २२ आणि २५ एप्रिल या कालावधीत जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे आणि हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये २१ ते २५ एप्रिल या कालावधीत हवामानात मोठे बदल होणार आहेत..मुंबई, रायगड, अलिबागमध्ये गारांसह पाऊसठाण्याजवळील काही शहरांमध्ये तसेच नवी मुंबई, रायगड, अलिबाग या ठिकाणी सोमवारी पावसाने हजेरी लावली. काही भागांत मुसळधार पाऊस तर बदलापूर परिसरात गारा पडल्याच्या घटना घडल्या. पहाटेपासून विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या पावसाने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली..सोलापुरात गारांसह पाऊससोलापूर शहरात मंगळवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास गारांच्या पावसाला सुरवात झाली. सुमारे पाऊण तास मेघगर्जनेसह पाऊस सुरू होता. त्यातील पंधरा मिनिटे गारा पडल्या. शहरात सखल भागात अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. दरम्यान पावसाने मोहोळ तालुक्यातील अनेक गावात द्राक्ष बागांसह इतर फळबागांचे नुकसान केले..धाराशिव परिसरात गारपीटविजांचा कडकडाट, मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्यासह जिल्ह्यातील विविध भागांत आज सायंकाळनंतर अवकाळी पाऊस झाला. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. रब्बी हंगामातील काही पिके, फळपिकांना या पावसाचा फटका बसला. ढोकी व परिसरात अर्धा तास गारपीट झाली. तुळजापूर, भूम, येडशी येथेही पाऊस झाला. नांदेड जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पाऊस झाला.