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Maharashtra Weather Forecast : परतीचा मान्सून बरसणार! पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा अन् विदर्भात पावसाचा इशारा, आज २४ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Rain Alert : परतीचा मान्सून सक्रिय असून राज्यातील अनेक भागांत हलका ते मध्यम तसेच मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांना हवामान विभागाने कोणत्याही अलर्टचा अंदाज दिलेला नाही.
Maharashtra Yellow Alert: District-Wise Weather Update

Maharashtra Yellow Alert: District-Wise Weather Update

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Yellow Alert: District-Wise Weather Update : परतीचा मान्सून राज्याच चांगलाच सक्रिय झाला असून, काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे, तर काही भागांना हलक्या स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने २४ जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्टचा जारी केला आहे.

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