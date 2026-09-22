Maharashtra Weather Forecast : परतीचा मान्सून बरसणार! पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा अन् विदर्भात पावसाचा इशारा, आज २४ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Yellow Alert: District-Wise Weather Update : परतीचा मान्सून राज्याच चांगलाच सक्रिय झाला असून, काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे, तर काही भागांना हलक्या स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने २४ जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्टचा जारी केला आहे. .कोकण कोकण विभागात पालघर जिल्ह्यात विजांसह हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी येथे मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. .उत्तर महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्रात धुळे आणि जळगाव येथे हलक्या स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात विजांसह हलक्या स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. नाशिक, नाशिक घाटमाथा, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांना मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. .पश्चिम महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, पुणे घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, कोल्हापूर, सातारा, सातारा घाटमाथा, सांगली आणि सोलापूर येथे मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज आहे. .Mumbai Rain: ऑगस्टअखेर हवामानात बदल! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाकडून नवी अपडेट .मराठवाडा मराठवाडा विभागात छत्रपती संभाजीनगरात विजांसह हलका ते मध्य स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज आहे. .विदर्भ विदर्भात अकोला, अमरावती येथे हलक्या स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. वाशिम आणि बुलढाणा या दोन जिल्ह्यांना हवामान विभागाने कोणात्याही अलर्टची शक्यता वर्तविली नाही. यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा येथे मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.