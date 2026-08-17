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Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Maharashtra Weather Forecast : मराठवाड्यात बहुतांश जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांसाठी सध्या कोणताही अलर्ट नसला तरी नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Maharashtra Weather Forecast:

Maharashtra Weather Forecast:

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast:  राज्यात पावसाची स्थिर स्थिती असून काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी हवामान विभागाने कोणताही अलर्ट जारी केलेला नाही. अशातच जाणून घ्या आज १७ऑगस्ट रोजी राज्यातील एकूण हवामान विभागाचा अंदाज हा पुढीलप्रमाणे वर्तविण्यात आला आहे.

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