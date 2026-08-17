Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Maharashtra Weather Forecast: राज्यात पावसाची स्थिर स्थिती असून काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी हवामान विभागाने कोणताही अलर्ट जारी केलेला नाही. अशातच जाणून घ्या आज १७ऑगस्ट रोजी राज्यातील एकूण हवामान विभागाचा अंदाज हा पुढीलप्रमाणे वर्तविण्यात आला आहे.. मुंबईत आणि पालघरमध्ये हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता अधिक आहे. ठाणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची अधिकची शक्यता आहे. रायगड आणि रत्नागिरीत वेगवेगळ्या ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. यापैकी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात हवामान विभागाने पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज वर्तविलाय. .Maharashtra Rain Alert : कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता, मुंबई-पुण्यात कसं असेल हवामान?.राज्यात पावसाची स्थिती सध्या स्थिर राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. राज्यातील काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. कोकण आणि घाटमाथ्याच्या परिसरात पावसाचा जोर अधिक राहण्याची शक्यता असून काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..कोकण विभागात पालघर आणि मुंबईत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ठाणे आणि सिंधुदुर्गमध्ये मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांत जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..Weather News Maharashtra : पुणेकरांनो सावधान! घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; राज्यात २५ जिल्ह्यात पावसाची शक्यता, पुढचे चार दिवस असा असेल अंदाज.उत्तर महाराष्ट्रात नंदुरबार आणि नाशिकमध्ये हलका पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. धुळ्यात हलक्या पावसासह गडगडाटी वादळाची शक्यता आहे. जळगाव आणि अहिल्यानगरमध्ये हलका पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळी वातावरण राहू शकते. नाशिकच्या घाटमाथ्यावर मध्यम पावसाचा अंदाज आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूरमध्ये हलका पाऊस अपेक्षित आहे. मात्र पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून, या भागांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि जालना येथे मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडू शकतो. परभणी, बीड आणि हिंगोलीत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. नांदेड आणि लातूरमध्ये मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे..दरम्यान, विदर्भातील अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी सध्या कोणताही अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. नागरिकांनी स्थानिक हवामान विभागाच्या ताज्या सूचनांकडे लक्ष देऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.