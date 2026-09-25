महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : पुढचे २४ तास महत्त्वाचे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता

IMD Maharashtra Rain Forecast : हवामान विभागाने २६ सप्टेंबरला मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व जोरदार वाऱ्याचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Rain Alert IMD Forecast

Maharashtra Rain Alert IMD Forecast

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Heavy Rainfall Maharashtra : भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) शनिवारी (२६ सप्टेंबर) महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

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