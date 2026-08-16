Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात आज पावसाचा जोर वाढणार; पुणे,साताऱ्यासह 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?

Maharashtra Weather Forecast for August 16 : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विविध भागांत पाऊस सुरू आहे. काही ठिकाणी मुसळधार तर काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसत आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार रविवार, १६ ऑगस्ट रोजीही कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे..कोकण विभागात पालघर, ठाणे आणि मुंबई येथे हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. रायगडमध्ये मध्यम तर रत्नागिरीत काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे रत्नागिरीसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्गातही मध्यम पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..Maharashtra Rain Alert : मुंबई, ठाणे, रायगडला ऑरेंज अलर्ट, हवामान विभागाचा पुढील २४ तासांचा अंदाज; मराठवाड्यात पावसाची प्रतिक्षा.उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक घाटमाथा परिसरात हलका ते मध्यम पाऊस होऊ शकतो. धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. येथे कुठलाही अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही..मध्य महाराष्ट्रात पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कोल्हापूर घाटमाथ्यावर मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. या जिल्ह्यांच्या इतर भागांत तसेच सांगली आणि सोलापूरमध्ये प्रामुख्याने हलका पाऊस राहण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिवमध्ये हलका पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. येथे अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही..विदर्भातील भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळमध्ये कोणताही इशारा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.