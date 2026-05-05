Maharashtra Weather : उकाड्यानंतर दिलासा! मराठवाडा-विदर्भात वादळी पावसाची हजेरी

राज्यात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत असून नागरिक उकाड्यामुळे हैराण झाले आहेत. भरदुपारी घराबाहेर पडणे टाळले जात आहे, तर उन्हापासून बचावासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, या कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावत वातावरणात गारवा निर्माण केला आहे. .जालना जिल्ह्यातील रामनगर परिसरात दुपारी अचानक वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या तापमानामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. गोंदिया जिल्ह्यातही दुपारनंतर अनेक भागात वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. काही ठिकाणी गारपिटीची नोंद झाली असून कापणीस आलेल्या धान पिकांना मोठा फटका बसला आहे. .गडचिरोली शहरात सायंकाळी हवामानात अचानक बदल होत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून पडल्या, तर नागरिकांची पळापळ उडाली. या पावसामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळाला असला, तरी शेतीपिकांच्या नुकसानीची भीती व्यक्त केली जात आहे भंडारा जिल्ह्यातही दुपारच्या सुमारास हवामानात अचानक बदल झाला आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाच्या सरी बरसल्या. तुमसर तालुक्यातील आलेसुर येथे गारपीट झाल्याने भातपीक आडवे पडले असून दाणे गळण्याची शक्यता आहे. .राज्यात ४८ तास धोक्याचे! मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड्यासह विदर्भावर वादळी पावसाचं संकट; १७ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, गडहिंग्लज आणि आजरा परिसरातही अवकाळी पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले. लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची तारांबळ उडाली. विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला, तर गटारी साफसफाईअभावी पाणी रस्त्यावर साचल्याचे चित्र दिसले. .हवामान खात्याने पुढील काही दिवस राज्यात अशाच बदलत्या वातावरणाचा इशारा दिला असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एका बाजूला उष्णतेपासून दिलासा मिळत असला, तरी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोर नवीन संकट उभे ठाकले आहे.