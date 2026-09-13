Heavy Rain Maharashtra : राज्यात २० जिल्ह्यांना ऑरेंज, येलो अलर्ट; कमी दाबाच्या क्षेत्राचा विदर्भावर परिणाम, पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालणार

जिल्हानिहाय अलर्टऑरेंज अलर्ट – अतिजोरदार पाऊस : नंदुरबार, धुळे आणि नाशिक घाटमाथा.येलो अलर्ट – जोरदार पाऊस : पालघर, ठाणे, मुंबई, जळगाव, नाशिक, पुणे घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना.येलो अलर्ट – विजांसह पाऊस : रायगड, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, बीड, परभणी, हिंगोली, अकोला आणि अमरावती..Low Pressure System Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगडमार्गे आज (ता. १३) विदर्भाकडे सरकण्याची शक्यता आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे राज्यात वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाचा जोर वाढणार आहे. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पालघर, ठाणे, मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात काही ठिकाणी ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कमी दाबाच्या क्षेत्राचा विशेष प्रभाव विदर्भात जाणवण्याची शक्यता आहे..कमी दाबाचे क्षेत्र विदर्भाकडेबंगालच्या उपसागरात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र शनिवारी (ता. १२) जमिनीवर आले. सध्या ही प्रणाली दक्षिण छत्तीसगड आणि परिसरात आहे. आज ती दक्षिण छत्तीसगडमधून विदर्भाच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विदर्भासह राज्यातील पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain : महाराष्ट्रात पुढील चार दिवस पाऊस, गणपती काळात कोणत्या जिल्ह्यात किती पाऊस पडणार घ्या जाणून.दरम्यान, शनिवारी सकाळपर्यंत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे नीचांकी १६.५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपणा येथे ८९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.