Maharashtra Weather Update : कोकणात ढगाळ तर विदर्भात विजांचा कडकडाट! मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच वरुणराजाची एन्ट्री; काय सांगतोय IMD चा अंदाज?

मुंबई : राज्यभरात कडाक्याच्या उन्हामुळे नागरिक हैराण झाले असतानाच हवामानात पुन्हा एकदा मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली (Maharashtra weather update May 2026) आहेत. एप्रिलच्या अखेरीपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून अनेक भागांत उष्णतेची लाट जाणवत आहे. दरम्यान, आज काही जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस राज्यात मिश्र वातावरण राहणार आहे. कोकण-गोवा पट्ट्यात आज अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, त्यामुळे किनारपट्टी भागात उष्णतेचा तीव्रपणा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज असून तापमानात विशेष घट होण्याची शक्यता नाही..मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सकाळच्या सुमारास आकाश अंशतः ढगाळ राहील, तर दुपारनंतर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. शहरात कमाल तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २७ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..दरम्यान, ३ मेपासून राज्यातील काही भागांत हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. ३ ते ५ मे दरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा अंदाज असून, विशेषतः विदर्भातील काही भागांत विजांसह पावसाची शक्यता अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे..या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी तसेच शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने काढणीस आलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.