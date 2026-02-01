Maharashtra Weather Update : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी वातावरणात बदल, IMD चा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हिवाळ्याचा जोर कमी होताना दिसत आहे. दरम्यान फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी हवामानात बदल जाणवताना दिसत आहे. हवामान विभागने १ फेब्रुवारीसाठी काय अंदाज वर्तवला आहे हे जाणून घेऊया. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात हवामान मुख्यत्वे कोरडे, स्थिर आणि सूर्यप्रकाशयुक्त राहण्याचा अंदाज आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि इतर हवामान अंदाजांनुसार, पावसाची कोणतीही शक्यता नाही, तर किमान आणि कमाल तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. .कोकण किनारपट्टीवर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मध्ये हवामान कोरडे राहील. सकाळी काही ठिकाणी हलके धुके पडण्याची शक्यता असली तरी दिवसभर चांगला सूर्यप्रकाश राहील. कमाल तापमान ३० ते ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २४ अंशांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. उष्ण आणि दमट वातावरण जाणवू शकते. .उत्तर महाराष्ट्रात आकाश स्वच्छ राहून दिवसभर ऊन तापेल. घाटमाथ्यावर सकाळी थोडी थंडी जाणवू शकते, पण एकूणच उबदार दिवस असेल. कमाल तापमान ३१ ते ३४ अंशांपर्यंत पोहोचू शकते, तर किमान १८ ते २१ अंश सेल्सियस इतके राहण्याचा अंदाज आहे. .मराठवाडा आणि विदर्भातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर)जिल्ह्यात कोरडे हवामान कायम राहील. सकाळी हलके धुके शक्य, पण दुपारनंतर उष्णता वाढेल. कमाल तापमान ३१ ते ३५ अंश, किमान १८ ते २२ अंश. पूर्व विदर्भात उष्णतेचा त्रास अधिक जाणवू शकतो..Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडीचा कडाका कमी, पावसाची होणार एन्ट्री, आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या.हवामान खात्याच फेब्रुवारी महिन्याच्या एकूण अंदाजानुसार, राज्यात पावसाची सरासरीपेक्षा कमी शक्यता आहे, तर कमाल आणि किमान तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. उत्तर भारतात थंडी आणि पाऊस/बर्फवृष्टी सुरू असली तरी महाराष्ट्रात हिवाळा आता कमी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.