महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी वातावरणात बदल, IMD चा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

IMD Forecast : फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्रात हवामान कोरडे, स्थिर आणि सूर्यप्रकाशयुक्त राहणार आहे. राज्यात पावसाची कोणतीही शक्यता नसून तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. कोकणात उष्ण व दमट वातावरण राहील, सकाळी काही ठिकाणी हलके धुके पडू शकते.
Clear skies and rising temperatures mark the beginning of February as IMD predicts dry and sunny weather across Maharashtra.

Clear skies and rising temperatures mark the beginning of February as IMD predicts dry and sunny weather across Maharashtra.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हिवाळ्याचा जोर कमी होताना दिसत आहे. दरम्यान फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी हवामानात बदल जाणवताना दिसत आहे. हवामान विभागने १ फेब्रुवारीसाठी काय अंदाज वर्तवला आहे हे जाणून घेऊया. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात हवामान मुख्यत्वे कोरडे, स्थिर आणि सूर्यप्रकाशयुक्त राहण्याचा अंदाज आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि इतर हवामान अंदाजांनुसार, पावसाची कोणतीही शक्यता नाही, तर किमान आणि कमाल तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे.

Loading content, please wait...
IMD
weather forcast
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.