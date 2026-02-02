Dark clouds hovering over Maharashtra as IMD predicts light to moderate rainfall and thunderstorms in select districts.

Dark clouds hovering over Maharashtra as IMD predicts light to moderate rainfall and thunderstorms in select districts.

esakal

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात ढगाळ वातावरण कायम, 'या' ५ जिल्ह्यांत पाऊस हजेरी लावणार; हवामान विभागाचा अंदाज

Rain Forecast : गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात ढगाळ हवामान असून पावसासाठी पोषक स्थिती तयार झाली आहे.३ फेब्रुवारी रोजी कोकण व उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Published on

February Weather Outlook for Maharashtra: गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात ढगाळ हवामानाची स्थिती कायम आहे.यामुळे पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. किमान तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्याआजच्या अंदाजानुसार, राज्यातील बहुतांश भागात ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

Loading content, please wait...
IMD
Weather
Maharashtra Weather Alert