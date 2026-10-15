Maharashtra Weather Update : एकीकडे ऑक्टोबर हिटचा तडाखा, दुसरीकडे विजांसह पाऊस लावणार हजेरी; महाराष्ट्रातील हवामानाचा नवा अंदाज जारी

महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असतानाच राज्याच्या विविध भागांत वादळी पावसासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे. आज, गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असून, काही जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील विविध भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे एका बाजूला ऑक्टोबर हीटचा तडाखा, तर महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असतानाच राज्याच्या विविध भागांत वादळी पावसासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे. .आज, गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असून, काही जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील विविध भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे एका बाजूला ऑक्टोबर हीटचा तडाखा, तर दुसऱ्या बाजूला अवमहाराष्ट्रात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असतानाच राज्याच्या विविध भागांत वादळी पावसासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे. .रत्नागिरीत राज्यातील उच्चांकी तापमानराज्यात कमाल तापमानात वाढ होत असल्याने अनेक ठिकाणी पारा ३६ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. यवतमाळ आणि मुंबईतील सांताक्रूझ येथे तापमान ३८ अंशांपेक्षा अधिक नोंदविण्यात आले. जळगाव येथे ३७ अंश, तर धुळे, मालेगाव, निफाड, सोलापूर, डहाणू, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती आणि वाशीम येथे ३६ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather : राज्यात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम! उन्हाचा चटका वाढणार; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.दुसरीकडे, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १५.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील काही भागांत उष्णतेचा तीव्र अनुभव येत असताना किमान तापमानातही तफावत दिसून येत आहे..कोणत्या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे संबंधित जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने तेथेही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय पुणे, सातारा, सांगली आणि धाराशिव जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. .देशातून मॉन्सूनची माघारदरम्यान, सोमवारी सिक्कीम, झारखंड, छत्तीसगड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या काही भागांतून मॉन्सूनने माघार घेतली. आज संपूर्ण देशातून मॉन्सून परतण्याची शक्यता असून, दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सून सक्रिय होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत राज्यातील हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.