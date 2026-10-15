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Maharashtra Weather Update : एकीकडे ऑक्टोबर हिटचा तडाखा, दुसरीकडे विजांसह पाऊस लावणार हजेरी; महाराष्ट्रातील हवामानाचा नवा अंदाज जारी

October Heat : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हीटचा तडाखा कायम असून, राज्याच्या विविध भागांत पुढील चार ते पाच दिवस विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असतानाच राज्याच्या विविध भागांत वादळी पावसासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे. आज, गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असून, काही जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील विविध भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे एका बाजूला ऑक्टोबर हीटचा तडाखा, तर महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असतानाच राज्याच्या विविध भागांत वादळी पावसासाठी पोषक हवामान तयार झाले आहे.

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