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Weather: महाराष्ट्रात पुढील ४८ तासांत मान्सूनची एन्ट्री! विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्रात यलो अलर्ट; हवामान विभागाकडून नवी माहिती समोर

Maharashtra Monsoon IMD Weather Alert News: हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत कोकण किनारपट्टीवर वादळ धडकण्याचा आणि विदर्भासह अनेक जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्याचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

Mansi Khambe
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महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा आता संपली आहे. नैऋत्य मान्सून गोव्यात दाखल झाला असून भारतीय हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत तो कोकण किनारपट्टीमार्गे महाराष्ट्रात दाखल होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. मान्सूनच्या आगमनासाठी परिस्थिती अनुकूल होत असल्याने, राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.

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