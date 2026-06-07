Weather: महाराष्ट्रात पुढील ४८ तासांत मान्सूनची एन्ट्री! विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्रात यलो अलर्ट; हवामान विभागाकडून नवी माहिती समोर

महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा आता संपली आहे. नैऋत्य मान्सून गोव्यात दाखल झाला असून भारतीय हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत तो कोकण किनारपट्टीमार्गे महाराष्ट्रात दाखल होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. मान्सूनच्या आगमनासाठी परिस्थिती अनुकूल होत असल्याने, राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ११ जूनपर्यंत महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढेल. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मान्सूनपूर्व पावसामुळे तापमान कमी झाले असून कडक उन्हापासून दिलासा मिळाला आहे. आता मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण , मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्याचा काही भाग आणि संपूर्ण विदर्भासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Mumbai Crime: ५ कोटींच्या सोन्याची तस्करी, भाजप नेत्यासह ७ जण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले; मुंबई विमानतळावर मोठी कारवाई .नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि अहमदनगर येथे मेघगर्जनेसह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातही पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भात काही ठिकाणी मुसळधार, तर मराठवाड्यात हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये सध्या उष्णता आणि दमटपणा जाणवत आहे. मुंबईत कमाल तापमान सुमारे ३५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले असून, वाढलेल्या दमटपणामुळे लोकांना अस्वस्थ वाटत आहे. यंदा केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन काही दिवसांसाठी उशिरा झाले, पण त्यानंतर त्याने वेग पकडला आहे. तो गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि बंगालच्या उपसागराच्या काही भागांमध्ये पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.