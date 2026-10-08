Maharashtra Weather : पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता; ऑक्टोबर हीटचा तडाखा वाढला

Western Maharashtra Rain : पश्चिम बंगालच्या हिमालयाकडील भागापासून विदर्भ, मराठवाडा, कर्नाटक आणि गोव्यापर्यंत समुद्रसपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्रापासून मन्नारच्या आखातापर्यंत आणखी एक कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे आज (ता. ८) कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..दरम्यान, राज्यात मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू असतानाच ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका वाढला आहे. महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागातून मॉन्सून परतला असून, परतीसाठी पोषक हवामान असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत राज्याच्या आणखी काही भागातून मॉन्सून माघार घेण्याची शक्यता आहे..राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ३५ अंशांच्या वर नोंदले जात आहे. बुधवारी (ता. ७) अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी ३९.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. वर्धा येथे ३८ अंश, तर अकोला, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आणि चंद्रपूर येथे ३७ अंशांहून अधिक तापमान नोंदले गेले..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर ! 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, जाणून घ्या आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?.कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असून, उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ आकाशासह उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढण्याची शक्यता आहे.विजांसह पावसाची शक्यता कोल्हापूर, सांगलीउच्च तापमानाची नोंद : अमरावती ३९.६, वर्धा ३८, अकोला ३७.९, जळगाव ३७.५, छत्रपती संभाजीनगर ३७.४, सोलापूर ३७.३, धुळे ३७, चंद्रपूर ३७ अंश सेल्सिअस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.