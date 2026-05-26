कोकण रेल्वेच्या शिल्पकाराला मानाचा मुजरा! सावंतवाडी स्टेशन ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ होणार; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार (ता. २६ मे) रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनचे आता नामांतर होणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला नवीन नाव देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कोकण रेल्वेचे शिल्पकार स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने लवकरच या नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे..सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नामांतरकोकण रेल्वेच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणण्याचे काम करणारे तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात आदर्श असणारे आणि राजापूर मतदारसंघातून सलग ५ वेळा खासदार राहिलेले प्रा. मधू दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्याची मागणी कोकणातील जनतेकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती..दरम्यान, सरकारने कोकणवासीयांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे शिल्पकार स्व. मधु दंडवते यांच्या स्मृतींना उजाळा देत सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला त्यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात आदर्शप्रा. मधू दंडवते (२१ जानेवारी १९२४ - १२ नोव्हेंबर २००५) हे एक प्रतिष्ठित भारतीय समाजवादी नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि कोकण रेल्वेचे शिल्पकार होते. राजापूर मतदारसंघातून सलग ५ वेळा खासदार राहिलेले दंडवते मोरारजी देसाई सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री आणि व्ही.पी. सिंग सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते..शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यामुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील बदल्यांना कायदेशीर सुधारणेद्वारे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली आहे.