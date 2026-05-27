महाराष्ट्र बातम्या

सरकारी जमिनींवर आता शेती करता येणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; पण फक्त एकाच अटीवर, कोणती?

Maharashtra Grass Farming Scheme News: महाराष्ट्रातील पडीक सरकारी जमिनीवर नेपियर गवत आणि बांबूची लागवड करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेनुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
Maharashtra Grass Farming Scheme

Maharashtra Grass Farming Scheme

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : ग्रामीण भागापासून ते शहरांपर्यंतच्या पडीक सरकारी आणि महसूल विभागाच्या जमिनींवर गवताची लागवड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पडीक सरकारी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर नेपियर गवत आणि बांबूची लागवड करण्याचा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे ही जमीन स्थानिक महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संघटनांना तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
state government
Maharashtra Government
mmrda
schemes