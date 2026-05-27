सरकारी जमिनींवर आता शेती करता येणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; पण फक्त एकाच अटीवर, कोणती?

मुंबई : ग्रामीण भागापासून ते शहरांपर्यंतच्या पडीक सरकारी आणि महसूल विभागाच्या जमिनींवर गवताची लागवड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पडीक सरकारी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर नेपियर गवत आणि बांबूची लागवड करण्याचा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे ही जमीन स्थानिक महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संघटनांना तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल. .त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील चाऱ्याच्या तुटवड्याच्या समस्येवर तोडगा काढून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची सूचना केल्यानंतर, महसूल मंत्रालयाच्या कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्रालयाच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री बावनकुले म्हणाले की, राज्याच्या दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी चांगल्या प्रतीच्या चाऱ्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे..IPL 2026: Mumbai Indians च्या अपयशानंतर हार्दिक पांड्यानं उचललं मोठं पाऊल; जगभरातील चाहत्यांना बसला धक्का, नेमकं काय केलं?.उत्तम दर्जाचे दूध उपलब्ध व्हावे, या प्राथमिक उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे आणि या धोरणामुळे राज्यातील कोणतीही शासकीय महसुली जमीन किंवा शेतजमीन पडीक राहणार नाही याची खात्री केली जाईल. या जमिनींचा वापर केवळ चारा आणि बांबू लागवडीसाठीच नव्हे, तर रोपवाटिका, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आणि सेंद्रिय खत उत्पादन यांसारख्या पर्यावरणपूरक आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठीही केला जाईल, असं ते म्हणाले..यासाठी, राज्यातील सर्व सरकारी जमिनींचे तात्काळ मोजमाप करून त्यावर 'शासकीय मालमत्ता' असल्याचे नमूद करणारा फलक लावण्याचे कडक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्रिस्तरीय करार यंत्रणेद्वारे जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, गट विकास अधिकारी आणि संबंधित कार्यकारी यंत्रणा यांच्यात एक भक्कम त्रिपक्षीय करार केला जाईल..महसूल विभागाच्या वतीने, उपजिल्हाधिकारी या करारासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. सरकारी जमिनींसोबतच, शेतकरी आणि इतर जमीनमालकांना यापुढे त्यांच्या खाजगी जमिनी विनाकारण पडीक किंवा नापीक ठेवता येणार नाहीत. त्यांचा वापर योग्य शेती किंवा चारा लागवडीसाठी करणे बंधनकारक असेल. या योजनेची व्याप्ती केवळ ग्रामीण भागांपुरती मर्यादित नाही; ती शहरी आणि निमशहरी प्राधिकरण क्षेत्रांमध्येही राबवली जाईल..Mumbai News: जलसाठ्यावर चिंतेचे ढग! सात तलावांत उरले फक्त १७ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक .एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए, सिडको आणि इतर सर्व स्थानिक प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील महसूल विभागाची सर्व मोकळी आणि न वापरलेली जमीन जप्त करून या प्रकल्पासाठी वापरली जाईल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या योजनेमुळे महिलांच्या बचत गटांना आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होईल. पडीक जमिनीचे हे हरितीकरण राज्याच्या कृषी आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.