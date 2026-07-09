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राज्यातील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा! २०११ पूर्वीच्या झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Slum Legal Protection: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने झोपडपट्टीवासीयांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार आहे.
Maharashtra Slum Legal Protection

Maharashtra Slum Legal Protection

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत घोषणा केली की, वन विभाग आणि विविध केंद्र व राज्य सरकारी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकार संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण देईल. या रहिवाशांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांमार्फत योग्यरित्या केले जाईल.

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