शहीद कुटुंबांना दिलासा! शिक्षण-नोकरीत नवे लाभ मिळणार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

राष्ट्रासाठी आपले जीवन समर्पित केलेल्या माजी सैनिकांना, शहीदांच्या कुटुंबियांना आणि कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या शूर सैनिकांना लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी एक विशेष अभ्यास गट नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा गट इतर राज्यांमधील कल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करून महाराष्ट्रातील लष्करी कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि इतर शासकीय लाभ अधिक सहज उपलब्ध करून देईल..गुरुवारी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मेघदूत शासकीय निवासस्थानी एक महत्त्वाची आढावा बैठक झाली, ज्यामध्ये माजी सैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या जवानांनी केलेल्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सैनिक एकतेचा आवाज असलेले महाएलगार कॅप्टन दाभाडे, माजी सैनिक अखिल संघटनात्मक सैनिक परिवार महाराष्ट्रचे अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे गणेश पवार, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक ओंकार कापले आणि इतर संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित होते..Mumbai: मुंबईकरांना नव्या 'ओपन डेक' बस मिळणार, महसूल वाढीसाठी प्रशासनाचा निर्णय; सेवेत दाखल कधी होणार?.मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मेघदूत शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. माजी सैनिकांच्या मुलांना शिक्षण, रोजगार आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण करण्याच्या विशेष उद्देशाने एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..याव्यतिरिक्त, पात्र अवलंबितांना सध्या भेडसावणाऱ्या कोणत्याही अडचणी त्वरित सोडवण्यासाठी सरकार संवेदनशील आणि विधायक दृष्टिकोन अवलंबेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मंत्री देसाई यांनी पुनरुच्चार केला की , राष्ट्रसेवेसाठी आपले प्राण समर्पित केलेल्या आपल्या शूर सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान, हक्क आणि कल्याण जपण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..Mumbai Goa Highway Fire : मुंबई-गोवा महामार्गावरील भंगार व्यावसायिकांचा निष्काळजीपणा? माणगावातील आगीमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.