शहीद कुटुंबांना दिलासा! शिक्षण-नोकरीत नवे लाभ मिळणार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Ex Servicemen Benefits: माजी सैनिक आणि शहीद कुटुंबांच्या कल्याणासाठी विशेष अभ्यास गटाच्या स्थापनेचे निर्देश दिले आहेत. जो शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी काम करेल.
राष्ट्रासाठी आपले जीवन समर्पित केलेल्या माजी सैनिकांना, शहीदांच्या कुटुंबियांना आणि कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या शूर सैनिकांना लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी एक विशेष अभ्यास गट नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा गट इतर राज्यांमधील कल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करून महाराष्ट्रातील लष्करी कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि इतर शासकीय लाभ अधिक सहज उपलब्ध करून देईल.

