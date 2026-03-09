आता शाळांमध्ये लाठी-कराटेचे प्रशिक्षण मिळणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; नवी योजना कधीपासून सुरू होणार?

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थिनींच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केली की, राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वसंरक्षणासाठी लाठी आणि कराटेचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. सांगली येथे झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमादरम्यान ही घोषणा करण्यात आली. ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती उपस्थित होते..Mumbai: मुंबईत फेरीवाले दिसणं कायमचं बंद होणार, महापालिकेचा कारवाईसाठी आक्रमक पवित्रा.मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजनेचा एक पायलट प्रोजेक्ट सांगली जिल्ह्यात आधीच राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ५० शाळांमधील विद्यार्थिनींना दर शनिवारी एक तास कराटे आणि ज्युडो प्रशिक्षण देण्यात येते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या यशस्वी पूर्ततेनंतर, सुमारे १,००० विद्यार्थिनींना एका समारंभात यलो बेल्ट ग्रेड प्रमाणपत्रे देण्यात आली. हे प्रमाणपत्रे स्वतः मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना प्रदान केली..मंत्री पाटील यांनी असेही सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या पुढील बेल्ट प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च प्रशासन उचलेल. आर्थिक कारणांमुळे कोणताही विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहू नये याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे. महिला सक्षमीकरण ही केवळ महिलांची जबाबदारी नाही तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले. स्वसंरक्षण प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना बळकट होईल..Mumbai News: पुनर्विकासाला गती मिळणार! ‘एआय’ आधारित पोर्टलसाठी निविदा; पालिकेचा मोठा निर्णय.या कार्यक्रमाला खासदार विशाल पाटील, आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हा दंडाधिकारी अशोक काकडे आणि पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान खासदार विशाल पाटील यांनी विनोदी भाषेत म्हटले की, या मुलींचे कराटे प्रशिक्षण पाहून त्यांना म्हातारपणी सुरक्षित वाटते. त्यांच्या या विधानाने उपस्थितांमध्ये हशा पिकला. सरकारचा असा विश्वास आहे की या उपक्रमामुळे मुलींचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यास सक्षम होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.