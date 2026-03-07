महाराष्ट्र बातम्या

Leopard: महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातला पाठवणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण प्राणीप्रेमींमध्ये वाद का उफाळला? वाचा प्रकरण...

Maharashtra Leopard: महाराष्ट्र सरकारने शेजारच्या गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनच्या वंतारा वन्यजीव बचाव आणि संवर्धन केंद्रात ५० बिबटे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील मानव-प्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी पकडलेल्या ६७ बिबट्यांना इतर विविध ठिकाणी स्थलांतरित केले जाईल. त्यापैकी ५० बिबट्यांना वंतारा येथे पाठवले जाईल, असे वन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. म्हटले आहे की, यामुळे प्राण्यांना जुळवून घेण्यात अडचणी येतील. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागात मानव-बिबट्या संघर्षाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, प्राण्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आला.

