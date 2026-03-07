Leopard: महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातला पाठवणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण प्राणीप्रेमींमध्ये वाद का उफाळला? वाचा प्रकरण...

महाराष्ट्रातील मानव-प्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी पकडलेल्या ६७ बिबट्यांना इतर विविध ठिकाणी स्थलांतरित केले जाईल. त्यापैकी ५० बिबट्यांना वंतारा येथे पाठवले जाईल, असे वन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. म्हटले आहे की, यामुळे प्राण्यांना जुळवून घेण्यात अडचणी येतील. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागात मानव-बिबट्या संघर्षाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, प्राण्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आला. .Gas Cylinder Supply: हॉटेलचे जेवण महागणार! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय; सर्वसामान्यांना झटका.या घोषणेनंतर, जामनगर येथील वंतारा सुविधा केंद्राच्या पथकाने प्राण्यांचे स्थलांतर करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी बचाव केंद्राची जमिनीवर पाहणी केली. वन विभागाने सुमारे २० बिबट्यांची ओळख पटवली आहे. ज्यांना पहिल्या टप्प्यात स्थलांतरित केले जाण्याची शक्यता आहे. जुन्नर विभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांच्या मते, प्राण्यांची पहिली तुकडी एका आठवड्यात जामनगर सुविधेत पोहोचेल..नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन. कुमार म्हणाले की, गणेश नाईक यांच्या अलीकडील ट्विटवरून असे सूचित होते की, अनेक बिबट्यांचे स्थलांतर केले जाईल. हे चुकीचे आहे. कारण या भक्षक मांजरीच्या प्रजातीला वाढण्यासाठी त्यांच्या नैसर्गिक जंगलातील अधिवासाची आवश्यकता आहे. त्यांना लहान प्राणीसंग्रहालय किंवा वन्यजीव केंद्रात पाठवणे हा चांगला उपाय नाही. "गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ मी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लहान पिंजऱ्यात बंदिस्त असलेल्या २१ बिबट्यांना सोडण्यासाठी लढत आहे. एका बिबट्याचा मृत्यू झाला आहे. वन विभाग त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत सोडण्यास तयार नाही, जे क्रूर आहे," असे बीडमधील वन्यजीव कार्यकर्ते नितीन अलकुटे म्हणाले ..मोठी बातमी! इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी नवे नियम लागू; महायुती सरकारने वयाची अट बदलली, आता किती वर्षाच्या मुलांना प्रवेश मिळणार?.मानव-प्राणी संघर्षाचे एकमेव कारण म्हणजे मानव जंगलांवर अतिक्रमण करत आहे, ज्यामुळे बिबट्यांसारख्या वन्य प्राण्यांसाठी जागा कमी होत आहे, असे कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. वनशक्ती एनजीओचे पर्यावरणवादी डी. स्टॅलिन म्हणाले, "मानव-प्राणी संघर्षाच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त, मला असे वाटते की बिबट्या त्यांच्या जंगलांचे नैसर्गिक रक्षक असले तरी जंगलात खाणकाम करण्यासाठी मोठ्या संख्येने बिबट्यांचे विस्थापन केले जात आहे. यापूर्वी, बिबट्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याची एक विचित्र योजना होती.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.