Mahayuti: Gen Zसाठी महायुती सरकारचा मास्टरप्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय; रोजगार मेळावे ते प्रशिक्षण

मुंबई : राज्य सरकारकडून नेहमीच महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठं-मोठे निर्णय घेतले जातात. त्यानंतर आता राज्यात मोठ्या प्रमाणात नाराज असलेल्या जेन-झी युवक-युवतींना महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जेनझींना सरकारच्या बाजूने करण्यासाठी मोठा प्लॅन आखला आहे. ज्यामध्ये जेनझींना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. .महायुती सरकारकडून, महाराष्ट्रातील जेनझींसाठी रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने १ हजार रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले जाणार आहे. हा मेळावा ३१ मार्च २०२७ पर्यंत चालणार असून या रोजगार मेळाव्यांमधून व्यापक माहिती गरजू तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे आदेश कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले आहेत..Kajrat Khopoli Road Accident: वॅगनार दुचाकीच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू, तरुण गंभीर; अर्धवट कामाचा बळी, स्थानिकांचा संताप.मंत्री लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याचे अध्यक्ष डॉ. रणजित पाटील, सदस्य डॉ. सरोजिनी राऊत, रविंद्र देशपांडे, विशाल टिब्रेवाल, जयेश ढाके, राहुल खोले, डॉ. अमित सैनी यांसह शासकीय सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते..मुंबईत रक्तरंजित पहाट! क्षुल्लक कारणावरून 3 सख्ख्या भावांमध्ये वाद, कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार करत...; दोघांचा मृत्यू, काय घडलं? .जेन-झीसाठी 9 महत्त्वाचे निर्णयआयटीआय व्यतिरिक्त इतर कॉलेजमधील विद्यार्थी, अपस्किलिंगची गरज असणारे तरुण आणि सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधून रोजगार मेळाव्याचा विस्तार करणारराज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात रोजगार मेळाव्याची माहिती देणारतरुणांना रोजगाराचे महत्त्व आणि स्वयंरोजगाराचे फायदे सांगण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती एनजीओंच्या माध्यमातून समुपदेशन केले जाणारपहिल्या आठवड्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, एथिकेट्स (शिष्टाचार), बायोडाटा तयार करणे आणि संभाषण कौशल्यांवर भर देणार.दुसऱ्या आठवड्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या अॅप्टिट्यूड टेस्टनुसार इलेक्ट्रिसिटी, प्लंबिंग, रिसेप्शनिस्ट आणि मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत थेट प्रात्यक्षिक दिले जाईलउमेदवारांना पूर्व-प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहेरोजगार मेळाव्यापूर्वी उमेदवारांना दोन आठवड्यांचे कौशल्य व पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्नउमेदवारांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळाल्यास मेळाव्यांमधील निवडीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहेया उपक्रमाच्या नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि प्रदेश समन्वय समिती यांनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.