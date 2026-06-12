Bal Sangopan Yojana: महाराष्ट्रातील अनाथ मुलांना दरमहा २५०० रुपये मिळणार, महायुती सरकारची नवी योजना; लाभ कसा घेता येणार?

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, दिव्यांग तसेच तृतीयपंथीयांसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून राज्यातील नागरिकांसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. अशातच आता महाराष्ट्र सरकारने अनाथ आणि गरजू मुलांसाठी नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. .महाराष्ट्र शासन 'क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल सांगोपन योजना' राबवत आहे. महिला व बाल विकास विभाग, गरजू, अनाथ आणि निराधार मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरु केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत गरजू, बेघर निराधार मुलांना कौटुंबिक संगोपन मिळणार असून दरमहा २५०० रुपये मिळणार आहेत..Navi Mumbai: सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ! क्लिष्ट पॅटर्न लागू, अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संतापले.बाल सांगोपन योजनेचा उद्देशगरजू, बेघर, अनाथ किंवा निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी त्यांना अनाथाश्रमात पाठवले जाते. मात्र अशा मुलांना कौटुंबिक प्रेमाची कमतरता भासत असल्याचे लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने 'क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल सांगोपन योजना' सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ आणि गरजू मुलांना अशा पालक कुटुंबांकडे सोपवले जाते, जे त्यांचे संगोपन स्वतःच्या मुलांप्रमाणे करू शकतील..योजनेसाठी कोणती मुले पात्र?० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार किंवा बेघर मुलांना मुला-मुलींना थेट पालक कुटुंबांच्या देखरेखीखाली ठेवले जाते. जेणेकरून त्यांना एकटेपणा किंवा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागणार नाही..Mumbai Local: सीटच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; प्रवाशाच्या पोटात चाकू खुपसला, मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?.दरमहा २५०० रुपयांची मदतक्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत, गरजू मुलांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार दरमहा २५०० रुपये देणार आहे. हे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित होणार आहे..योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसांगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा पात्र मुलांची नोंदणी करण्यासाठी त्यांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने नागरिकांना आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.