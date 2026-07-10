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Farmers Scheme: शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा ब्रेक! राज्य सरकारकडून मोठे अपडेट; जाणून घ्या नेमकं कारण

Farmers Loan Waiver Scheme: महायुती सरकारची पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना लांबणीवर पडल्याची माहिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
Farmers Loan Waiver Scheme Delayed

Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026 latest update and delay reason

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी अशा मोठ्या योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याची शक्यता आहे.

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