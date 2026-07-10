Farmers Scheme: शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा ब्रेक! राज्य सरकारकडून मोठे अपडेट; जाणून घ्या नेमकं कारण

मुंबई : महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी अशा मोठ्या योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याची शक्यता आहे. .कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत केंद्र सरकारकडून इन्कम टॅक्ससंदर्भात डेटा मागवला आहे. ही माहिती येण्यास पाच ते सहा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून सरकारकडून डेटा आल्यानंतरच या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. परिणामी पुढील आठवड्यात तरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत आहे..Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा.आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही?राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. परंतु आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न दिल्यास अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. परिणामी सरकारला शेतकरी संघटनांच्या रोषाला पुन्हा सामोरे जावे लागणार असल्याची शक्यता आहे..56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणारमहायुती सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ ५ जुलैनंतर काही दिवसात होणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच या कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भत्ता देऊ असेही सरकारने सांगितले होते. मात्र सध्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा डेटा इन्कम टॅक्स डीपार्टमेंटकडे मागवल्यामुळे या प्रक्रियेस वेळ लागणार आहे. ज्यामुळे ही योजना आणखी लांबणीवर पडली आहे..Mumbai News: बिपिन बाफना खून प्रकरणी आरोपींना ३० वर्षांचा कारावास, हायकोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रूपांतरित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.