आर्थिक फायदा; पण सुरक्षेवर ताण येणार! दुकाने २४ तास खुली ठेवण्याचा सरकारचा प्रयोग किती यशस्वी ठरणार? वाचा पडद्यामागचं गणित

दसऱ्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना आणि व्यवसायांना मोठा दिलासा देत सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना २४ तास खुली ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परमिट रूम, बिअर बार आणि वाईन शॉप्ससारख्या दारू विकणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्या आस्थापनांना २४ तास खुले ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पण याचे काही फायदे आणि तोटेही होणार आहेत. या निर्णयामुळे महसुलात वाढ होणार आहे. पण दुसरीकडे सुरक्षेवर प्रश्न निर्माण होणार आहे. अनेक स्तरांवर त्याचे पडसाद उमटणार असल्याचे दिसून येणार आहे..महाराष्ट्राच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभागाने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार राज्यभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, मॉल, चित्रपटगृहे आणि थिएटरसह सर्व दुकाने २४ तास, आठवड्याचे सातही दिवस उघडी ठेवता येतील. या निर्णयापूर्वी, स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस दुकाने २४ तास सुरू ठेवू देत नसल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारला आल्या होत्या. आता याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. तसेच प्रशासन आणि पोलिसांना निर्देश देण्यात आले आहेत..या नवीन प्रणालीअंतर्गत, व्यवसायांना एक महत्त्वाचा नियम पाळावा लागेल. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, २०१७ नुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सलग २४ तासांची अनिवार्य साप्ताहिक सुट्टी असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी मिळेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही सूट काही विशिष्ट क्षेत्रांना लागू होणार नाही. बार, वाईन शॉप्स, कंट्री बार, परमिट रूम इत्यादींना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे..याचा अर्थ असा की दारू आणि संबंधित आस्थापने पूर्वीप्रमाणेच नियोजित वेळेत खुली राहतील. पूर्वी थिएटर आणि चित्रपटगृहे केवळ मर्यादित तासांसाठीच उघडी ठेवण्याची परवानगी होती. परंतु आता त्यांनाही या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. सरकारला आशा आहे की, या निर्णयामुळे राज्यातील व्यावसायिक क्रियाकलापांना मोठी चालना मिळेल. मात्र याचे काही परिणामही होणार आहेत..फायदे काय होणार?महाराष्ट्रात रात्री दुकाने आणि हॉटेल्स खुली राहिली तर ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या पर्यायांमध्ये वाढ होईल. यात प्रामुख्याने IT, BPO, हॉस्पिटल्स आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना फायदा होईल. त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वात मोठा फायदा रोजगार निर्मिती असेल. दुकाने २४ तास खुली राहिल्याने कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल..व्यवसायांमध्ये अतिरिक्त शिफ्ट सुरू होतील. यामुळे रोजगाराला चालना मिळेल. तर याचा पर्यटनावरही मोठा परिणाम होणार आहे. पर्यटनस्थळांवर रात्रभर सेवांची उपलब्धता सुरू राहिल. यामुळे पर्यटकांना अधिक सुविधा मिळण्यास मदत होईल. तसेच रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि किराणा दुकाने २४ तास चालू राहिल्यास पर्यटन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बुस्ट मिळणार आहे..या निर्णयामुळे तोटे आणि आव्हान काय असणार?महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सुरक्षा असणार आहे. रात्रीच्या वेळी चोरी, लुटमार किंवा हिंसाचाराची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते. जर हॉटेल्स आणि दुकाने २४ तास चालू राहिली तर सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरक्षा मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात नोकरदारवर्गाची गरज भासणार आहे..पर्यटन आणि प्रदूषणकर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करावे लागणार आहे. याचा मानसिक आणि शारीरिक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. तसेच कामाचे तास वाढल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. तर रात्री खुल्या राहणाऱ्या व्यवसायांमुळे रस्त्यावरील वाहतूकीवर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रदूषणात वाढ होणार आहे. यामुळे शहरी भागात गर्दी आणि ट्राफिक जामसारखे प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे या सगळ्यावर आळा घालण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे..निर्णयाच्या अंमलबजावणी आधी कोणत्या उपाययोजना अपेक्षित?या निर्णयाच्या अंमलबजावणी आधी सरकारने सुरक्षा उपायांवर लक्ष दिले पाहिजे. सीसीटीव्ही, सुरक्षा गार्ड्स आणि रात्री पोलीस फेरी यासारख्या योजना आखणे गरजेचे आहे. तसेच कामगारांसाठी नियम करणे गरजेचे आहे. कर्मचारी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात यावा. रात्रीच्या शिफ्टसाठी वेतन, सुरक्षा आणि विश्रांती या सगळ्यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे आर्थिक योजना आखणेही गरजेचे होईल. २४ तास चालणाऱ्या व्यवसायांचा महसूल आणि फायदा नेहमी तपासणे गरजेचे होणार आहे. यातून भ्रष्टाचार होणार नाही..महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालनाएकूणच २४ तास खुल्या राहणाऱ्या व्यवसायांमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार हे निश्चितच आहे. पण यासाठी सुरक्षितता, कामगारांचे कल्याण आणि शहरातील वातावरण या घटकांवर काटेकोर लक्ष ठेवणे गरजेचे होणार आहे. दरम्यान हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारचा हा नवीन प्रयोग किती यशस्वी ठरेल, हे काही महिन्यांतच दिसून येणार आहे..