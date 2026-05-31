Vidhan Parishad Election : महायुतीचा जागावाटापाच तिढा सुटला, १७ जागांसाठीचा अंतिम फॉर्म्युला निश्चित, कुणाच्या वाट्याला किती जागा?

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमधील विधान परिषद निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर महायुतीतील जागावाटपावरून सुरू असलेला तिढा अखेर सुटला आहे. राज्य आणि केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर १७ जागांसाठीचा अंतिम फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला असून, त्यानुसार भाजप ११, शिवसेना ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे..अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने या मतदारसंघांतील विधान परिषदेच्या जागा रिक्त होत्या. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून अनेक जागांवर प्रतिनिधित्व नसल्याने या निवडणुकांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. निवडणुकीची घोषणा होताच महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपाच्या चर्चांना वेग आला होता..महायुतीत सर्वाधिक चर्चा शिवसेनेच्या दाव्यांवर झाली. शिवसेनेने आपली ताकद असलेल्या सहा पारंपरिक जागांवर दावा केला होता. मात्र अंतिम चर्चेनंतर त्यापैकी चार जागांवरच शिवसेनेला समाधान मानावे लागले. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दावा केला होता. अखेर रायगडच्या पालकमंत्रीपदासह विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादीला देण्याच्या सूत्रावर तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती आहे..नाशिक तसेच छत्रपती संभाजीनगर-जालना या जागांबाबतही मोठी रस्सीखेच बघायला मिळाली. भाजपने या दोनपैकी एका जागेची मागणी केली होती. अखेर नाशिकची जागा शिवसेनेकडे तर छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघ भाजपकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे, परभणी-हिंगोली आणि कोकणातील जागांवर दावा केला होता. अंतिम वाटाघाटींमध्ये पुण्यासह कोकणातील एक जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली. त्यामुळे आता महायुतीत जागावाटपाचा प्रश्न निकाली निघाला असून निवडणुकीच्या रणधुमाळीला वेग येणार आहे.