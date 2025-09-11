Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या हातात सुखाचा आधार! ऑगस्ट महिन्याचे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरूवात, पण किती येणार?

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत, आतापर्यंत १३ हप्त्यांमध्ये लाभार्थी महिलांच्या खात्यात एकूण १९,५०० रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आता सर्व लाभार्थी महिलांचे लक्ष ऑगस्ट महिन्याच्या १४ व्या हप्त्याच्या रकमेकडे लागले आहे. पण आता याबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. महायुती सरकारने मोठी भेट दिली आहे..ऑगस्ट महिना उलटून गेला आणि सप्टेंबरचे ११ दिवस उलटून गेले तरी लाडकी बहिणींच्या खात्यात पैसे आलेले नाहीत, त्यामुळे लाभार्थी चिंतेत होते. पण आता महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्वतः १४ व्या हप्त्यासाठी मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. त्यांनी 'एक्स' वर पोस्ट करून सांगितले की ऑगस्ट महिन्यासाठी सन्मान निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यात दिली जाणारी रक्कमही त्यांनी सांगितली आहे. .गुजरातच्या हातात महाराष्ट्राचं राजभवन! कोण आहेत नवीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत? सीपी राधाकृष्णन यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्णय.ऑगस्ट महिन्यासाठी १५०० रुपयांचा हप्ता भरण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाला ३४४.३० कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आल्याचे वृत्त यापूर्वी आले होते. मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याचे मानधन वाटप करण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातील माता आणि भगिनींच्या अढळ श्रद्धेने पुढे जाणारी ही सक्षमीकरणाची क्रांती यशस्वीरित्या मार्गस्थ होत आहे. लवकरच, या योजनेतील सर्व पात्र महिलांच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये १५०० रुपयांचे मानधन जमा केले जाईल.".महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना गेल्या एका वर्षात गरीब महिलांसाठी एक मोठा आधार म्हणून उदयास आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत देते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी सुरू झालेल्या या योजनेचा आतापर्यंत मोठा परिणाम दिसून आला आहे. १३ हप्त्यांच्या स्वरूपात दोन कोटींहून अधिक महिलांच्या बँक खात्यात १९,५०० रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.