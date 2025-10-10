महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना दिवाळीआधी गिफ्ट! सप्टेंबरचा हफ्ता काही तासांत होणार जमा, नवे अपडेट समोर

सप्टेंबरचा हप्ता खात्यात जमा होण्याच्या प्रक्रियेला आजपासून सुरुवात होणार असल्याचं मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे महिलांना दिवाळीपूर्वी १५०० रुयपे मिळणार आहे.
Aditi Tatkare announces that the September installment of Majhi Ladki Bahin Yojana will start crediting today : लाडकी बहीण योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हफ्ता कधी मिळणार, याकडे सर्व महिलांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, आता लवकरच हा हफ्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आजपासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

