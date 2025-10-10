Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना दिवाळीआधी गिफ्ट! सप्टेंबरचा हफ्ता काही तासांत होणार जमा, नवे अपडेट समोर

Aditi Tatkare announces that the September installment of Majhi Ladki Bahin Yojana will start crediting today : लाडकी बहीण योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हफ्ता कधी मिळणार, याकडे सर्व महिलांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, आता लवकरच हा हफ्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आजपासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. .अदिती तटकरे म्हणाल्या की, ''मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस आज पासून सुरुवात होत आहे. लवकरच योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी वितरित होणार आहे.''.पुढे बोलताना, ''महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली सक्षमीकरणाची ही क्रांती यशस्वीरित्या मार्गक्रमण करत आहे. ही वाटचाल अशीच अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी मागील महिन्यापासून E-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुढील २ महिन्यांच्या आत सर्व लाडक्या बहिणींनी E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी'', असं आवाहनही त्यांनी केलं. .दरम्यान, या घोषणेनंतर आजपासून महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होतील, हे निश्चित झालं आहे. त्यामुळे महिलांनी त्यांचे बँक खाते तपासावे, असं आवाहन करण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्यादृष्टीने सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. मात्र, या योजनेत अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्यांचंही पुढं आलं आहे. .Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....अपात्र महिलांची वाढती संख्या बघता सरकारने आता महिलांना e-KYC अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही ई-केवायसी ही ऑनलाईन पद्धतीने करायची आहे. यासाठी काही कागदपत्रे, महत्त्वाची माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे..तुम्ही लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसी करू शकता. यामध्ये तु्म्हाला तुमचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड अशी सर्व माहिती भरायची आहे. तसेच या कागदपत्रांची छायांकित प्रतही अपलडो करायची आहे. त्यानंतर तुमची ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे..Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ची पायपीट; सर्व्हरचा खोडा ठरतोय मोठा अडसर फाॅर्म भरण्यासाठी रात्रभर जागरण.ई-केवायसीची प्रोसेस काय?१) मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठीhttps://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.२) मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल.३) या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत Send OTP या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक मोबाईल क्रमांकावर OTP येईल. हा OTP टाकून Submit बटणावर क्लिक करावे.४) यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही. जर आधीच पूर्ण झाली असेल, तर “e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल. जर पूर्ण झाली नसेल, तर आधार क्रमांक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.५) जर आधार क्रमांक पात्र यादीत असेल, तर पुढील टप्प्याला जाता येईल.६) यानंतर लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक तसेच पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करावा. संमती दर्शवून Send OTP वर क्लिक करावे. OTP संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून Submit बटणावर क्लिक करावा.७) त्यानंतर लाभार्थ्याला आपला जात प्रवर्ग निवडावा लागेल आणि खालील बाबी प्रमाणित (Declaration) कराव्या लागतील:.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.