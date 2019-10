पाच वर्षांत 1 कोटी रोजगार; भाजपचे संकल्पपत्र जाहीर

मुंबई : भाजपचा जाहीरनामा अर्थात संकल्पपत्राचे आज मुंबईत प्रकाशन झाले. यावेळी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, शेतकऱ्याला चालना आणि पाच वर्षांत 1 कोटी रोजगार हे भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सांगितले. तर मागील 5 वर्षांत अनेक मुद्दे भाजप सरकारने मार्गी लावले असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

भाजपच्या वचननामा प्रकाशित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, की दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे आमचे ध्येय आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा व सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत विकास पोहोचविणे ही महत्त्वाची उद्दीष्टे आमच्या सरकारसमोर असतील. महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. यामुळे दुष्काळी भागात पाणी पोहोचण्यास मदत होईल. कोकणात सर्वाधित पाऊस होतो व पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण खूप आहे. तर हे वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून मराठवाड्याला पाणी मिळेल अशी उपाययोजना करण्याचे ध्येय आहे. मराठवाड्यात वॉटरग्रीड प्रकल्प सुरू करणार आहे. ट्रिलीयन इकोनॉमी हे फक्त स्वप्न नसून त्यामार्फत शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल अशी उपाययोजना करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

Launching of Sankalp Patra in the presence of Hon CM Shri @Dev_Fadnavis & National Working President Shri @JPNadda #BJPMahaSankalpPatra https://t.co/j1XRFBqJqx

