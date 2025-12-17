न्यायालयीन शिक्षेचा राजकारणावर परिणाम! माणिकराव कोकाटेंआधी 'या' बड्या नेत्यांनी गमावलंय पद; कायदा नेमका काय सांगतो?

क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नुकताच एका प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचं मंत्रिपद ही धोक्यात आला आहे. खरंतर न्यायालयाकडून शिक्षा झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची पद जाणं हे भारतीय राजकारणात नवीन बाब नाही. यापूर्वीही अनेक नेत्यांना आपली पद गमवावी लागली आहेत. मात्र, कोकाटेंच्या प्रकरणानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हे नेते नेमके कोण आहेत? आणि यासंदर्भातील कायदा नेमका काय सांगतो? जाणून घेऊया. .न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर ज्या नेत्यांना आपली पद गमवावी लागली. या नेत्यांच्या यादीत राहुल गांधी यांचा देखील समावेश आहे. मोदी आडनाव असलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे राहुल गांधींना त्याची खासदारकी जमवावी लागली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना तर दोनदा आपलं पद गमावलं लागलं होतं. २००२ मधील भष्ट्राचार प्रकरणी तर २०१४ मध्ये आयकर विभागाच्या केलेल्या कारवाईमुळे दोन वेळा त्यांची आमदारकी रद्द झाली होती..कोकाटेंचं मंत्रिपद धोक्यात! गैरव्यवहार प्रकरणी शिक्षा कायम, आज अटक वॉरंट जारी होण्याची शक्यता.माजी केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव यांना ३ आँक्टोबर २०१३ मध्ये चारा गैरव्यवहार प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. याशिवाय समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना द्वेषपूर्ण आणि वादग्रस्त विधानप्रकरणी शिक्षा झाल्यानंतर आमदारकी आणि खासदारकी गमवावी लागली होती. त्याचप्रमाणे त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम यालाही एका गुन्ह्यात शिक्षा झाल्याने आमदारकी गमवावी लागली होती..उत्तर प्रदेशातील दंगल प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर भाजपचे विक्रम सैनी यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द झाले होतं. तर उन्नाव प्रकरणात बलात्कार आणि खून प्रकरणी शिक्षा झाल्याने भाजपचे कुलदीप सिंह सेंगर यांना आमदारकी गमवावी लागली होती. लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी नेते महमंद फैजल यांनाही हत्याप्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. याबरोबरच हमीरपूरचे अशोककुमार सिंह चंदेल यांना खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली हती..मंत्री कोकाटेंना दणका! २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, जिल्हा न्यायालयानेही निर्णय ठेवला कायम.दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१नुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. दोषसिद्धी कायम राहिल्यास ते निवडणूकही लढवू शकत नाहीत. अशा प्रकरणात न्यायालयीन निर्णय अंतिम मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.