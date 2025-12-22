Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी वाचली ! सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आदेश

Summaryसुप्रीम कोर्टाने माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे.शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला होता..माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्यामुळे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांची अटक टळली होती मात्र त्यांच्या आमदारकीवर अजूनही टांगती तलवार कायम होती. आमदारकी वाचवण्यासाठी कोकाटे सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. .१९९५ सालच्या शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, त्यांच्याकडील कार्यभार फक्त काढून घेण्यात आला. त्यामुळे ते बिनखात्याचे मंत्री राहिले. सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरवल्यानंतर २ वर्षांचा तुरुंगवास व आर्थिक दंड ठोठावला होता.मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना आता दिलासा दिला आहे. .पण मंत्रीपद भुषवता येणार नाही सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या वतीने वरीष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टाच युक्तिवाद केला. कोकाटेंची स्थगितीची मागणी कोर्टाने मान्य केली असून राज्य सरकारला नोटीस बजाबवली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी काढून घेतली जाणार नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे..FAQs प्र.1 माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाकडून काय दिलासा मिळाला? उ. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत आमदारकी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.प्र.2 कोकाटे यांची आमदारकी का धोक्यात आली होती? उ. दोषसिद्धीमुळे कायद्यानुसार आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता होती.प्र.3 हा खटला कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे? उ. हा शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित आहे.प्र.4 कोकाटे यांना अटक झाली होती का? उ. नाही, जामीन मंजूर झाल्यामुळे त्यांची अटक टळली होती.प्र.5 शिक्षेला स्थगिती म्हणजे नेमकं काय? उ. दोषसिद्धी कायम असते, पण शिक्षेची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली जाते.प्र.6 या निर्णयाचा कोकाटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर काय परिणाम होईल? उ. आमदारकी कायम राहिल्याने त्यांची राजकीय भूमिका सध्या सुरक्षित राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.