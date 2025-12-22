महाराष्ट्र बातम्या

Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी वाचली ! सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आदेश

Manikrao Kokate Supreme Court Relief : जामिनामुळे अटक टळली असली तरी आमदारकी धोक्यात आली होती. आमदारकी वाचवण्यासाठी कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कोकाटे यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
Former Maharashtra minister and NCP leader Manikrao Kokate after receiving relief from the Supreme Court, which stayed his sentence and prevented MLA disqualification in the government quarters scam case.

  1. सुप्रीम कोर्टाने माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.

  2. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे.

  3. शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला होता.

माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्यामुळे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांची अटक टळली होती मात्र त्यांच्या आमदारकीवर अजूनही टांगती तलवार कायम होती. आमदारकी वाचवण्यासाठी कोकाटे सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

