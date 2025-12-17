कोकाटेंचं मंत्रिपद धोक्यात! गैरव्यवहार प्रकरणी शिक्षा कायम, आज अटक वॉरंट जारी होण्याची शक्यता

राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तावेज व फसवणूकप्रकरणी ठोठावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोकाटे यांच्याविरोधात आज अटक वॉरंट निघणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. यामुळे कोकाटेंचे मंत्रीपदही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री माणिकराव कोकाटे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहेत. तर अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला वर्षा बंगल्यावर गेले आहेत. यात कोकाटेंबाबत काही चर्चा होते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्रिपदाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या निकालाविरोधात मंत्री कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे समजते. शहरातील कॉलेजरोड परिसरात शासनाच्या दहा टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि शासकीय योजनेतील सदनिका मिळविली होती. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ ला सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मंत्री कोकाटेंना दणका! २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, जिल्हा न्यायालयानेही निर्णय ठेवला कायम.खटल्याची २० फेब्रुवारी २०२५ ला कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी झाली असून कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठाण्यात आला होता. या शिक्षेविरोधात त्यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील केले होते. त्याची मंगळवारी (ता.१६) सुनावणी झाली. यात सत्र न्यायालयाचे न्या. पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सुनावणीवेळी मंत्री कोकाटे गैरहजर असल्याने या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी रूपाली नडवादिया यांना दिले आहेत..कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजीकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या दहा टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करून सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.