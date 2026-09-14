मनोज जरांगेंना मोठा धक्का! मुंबई पोलिसांनी दुसऱ्यांदा आंदोलनाची परवानगी नाकारली, पुढची भूमिका काय?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाला पुन्हा एकदा पोलिसांकडून ब्रेक लागला आहे. आझाद मैदानावर उपोषण करण्यासाठी जरांगेंनी मुंबई पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत दुसऱ्यांदा त्यांचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे..रविवारी पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावरही पोलिसांकडून नकार देण्यात आला. त्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्येही चर्चेला उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी मुंबईला जाण्याचा निर्णय जरांगे यांनी कायम ठेवला आहे..Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मुंबईकडे कूच; आंदोलनासाठी जरांगे पाटलांची मोठी रणनीती, मराठा कार्यकर्त्यांना दिल्या 'या' सूचना.जरांगे पाटील सध्या अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले असून त्यांच्या उपोषणाचा आज १७वा दिवस आहे. याचदरम्यान त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली पुढची भूमिका स्पष्ट केली. पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी दिली नसल्याने आता ते एकटेच मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. उद्या सकाळी ११ वाजता मुंबईला जाणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे..मुंबईला जाण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगताना जरांगे म्हणाले की, मुंबईला जाण्याचा दिलेला शब्द आपण मागे घेणार नाही. परिस्थिती कितीही कठीण झाली तरी माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, सध्या फक्त मुंबईला जाणाऱ्या समर्थकांच्या निर्णयात बदल करण्यात आला असून मराठा समाजाला योग्य वेळी मुंबईत बोलावलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..Manoj Jarange: मुंबईत आंदोलनाला परवानगी नाकारली, मनोज जरांगे आक्रमक; काय म्हणाले? .दरम्यान, जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलनाला वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आपल्या रॅलीत घुसून गोंधळ निर्माण करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.