Manoj Jarange: धनगर आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आझाद मैदनात! बोऱ्हाडेंना पाठिंबा; म्हणाले, सहा कोटी मराठे...

Dhangar Reservation: मुंबईतल्या आझाद मैदानात धनगर समाजाच्या घटनात्मक एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी दीपक बोऱ्हाडे यांचं मागील नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातोय. त्यातच मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी बोऱ्हाडेंची भेट घेतली. .उपस्थितांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, धनगर बांधवांना विनंती आहे.. आरक्षण मिळावे, न्याय मिळावा असे वाटत असेल तर घरात थांबू नका.. आरक्षणासाठी एकत्र या, फूट पडू देऊ नका. मी ताकदीने बोऱ्हाडे यांच्यासोबत उभा राहणार काळजी करू नका, असा शब्द पाटलांनी यावेळी त्यांनी दिला..जगभरात गंभीर संकट, भारतासाठी चिंताजनक स्थिती; पण इंधन तुटवडा नाही; राज्यसभेत PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं.काय म्हणाले जरांगे पाटील?राज्यातील धनगरांना माझी विनंती आहे की, धनगराने घरी थांबलं नाही पाहिजे.. त्याशिवाय न्याय मिळणे कठीण आहे. काम बाजूला टाकून आपल्याला इथे यावं लागेल. वारंवार बोऱ्हाडे आणि विष्णू भैय्या यांचे फोन येत होते. मी यायचं म्हणलं की आधीच तुणतुणं लागतंय.. तरी पण मला बोऱ्हाडे यांची भेट घेण्यासाठी धीर नव्हता, असं जरांगे म्हणाले.''त्यांच्या पोरांनी नोकऱ्या करायचा आणि शेतात मराठा, धनगराच्या पोरांनी राबायचं. माझी तळमळ प्रामाणिकपणे मी मांडत राहिलो. तुम्हीही ताकद वाढवा.. रिक्षा , टेम्पो घेऊन इकडे या.. नेत्यांना एकत्र करा.. नेतृत्व करायचं असेल तर तुम्ही नेत्यांना सांगा आरक्षण मिळालं पाहिजे.. त्यांच्या पाया पडा हवं तर.''.कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणातील 'बाजीगर'.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले. धनगर कडवट झाला तर आरक्षण मिळेल.. सहा कोटी मराठा बांधव तुमच्या पाठीशी उभा करतो हा माझा शब्द आहे. तुम्ही महायुतीला निवडून आणा नाहीतर महाविकास आघाडीला.. पण आरक्षण मिळालंच पाहिजे. मला ट्रोल केलं तरी चालेल पण मी खरं बोलतो, असं म्हणत त्यांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनस्थळी येण्याचं धनगर बांधवांना आवाहन केलं.