जगभरात गंभीर संकट, भारतासाठी चिंताजनक स्थिती; पण इंधन तुटवडा नाही; राज्यसभेत PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं

Israel Iran War: मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम जगभरात दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेनंतर आज राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्ध आणि होर्मुझमध्ये अडकलेल्या भारतीय जहाजाबांबत चिंता व्यक्त केली. तेल आणि गॅस पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी मेड इन इंडिया जहाजं आणि साठे भक्कम करण्यासाठी रोडमॅप सादर केला. राज्य सरकारने साठेबाजी रोखावी असे आदेशही पंतप्रधान मोदींनी दिले आहेत. No Fuel Crisis in India Despite Global Tensions PM Modi Statement in Parliament.इस्रायल आणि इराण यांच्यातलं युद्ध गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे. या युद्धामळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय याचा परिणाम भारतावरही पडत आहे. आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय राहतात आणि तिथं काम करतात. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न चिंतेचा विषय आहे. होर्मुझमध्येही मोठ्या संख्येनं जहाजं अडकून पडली आहेत. त्यातही बहुतांश भारतीय अडकले आहेत. हासुद्धा भारतासाठी चिंतेचा विषय असल्याचं पतंप्रधान मोदींनी म्हटलं..सेम टू सेम! चाकणकर आणि तटकरेंच्या बोटाची दुखापत अन् कारणही एकच; किती मोठा हा योगायोग? अंधारेंचा सवाल.भारताच्या वरिष्ठ सभागृहातून जगाला संवादाचा संदेश जाणं गरजेचं आहे. आम्ही सतत आखाती देशांच्या संपर्कात आहोत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेसोबतही आम्ही संपर्कात आहोत. आम्ही होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबतही सतत चर्चा केली आहे. भारतीय नागरिकांवर, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर, एनर्जी प्लांटवर हल्ल्याचाही विरोध करत असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..देशात इंधन तुटवडा नसल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, भारताकडे पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. गेल्या ११ वर्षात ५.३ मिलियन मेट्रिक टन रणनितीक पेट्रोलियन रिझर्व्ह स्थापन केले आहेत. भारत आधी २७ देशांवर यासाठी अवलंबून होता. पण आता हा पुरवठा ४१ देशांमधून आपल्याला होतो. त्यामुळे एकाच स्रोतावर आपण अवलंबून नाही असंही मोदी म्हणाले..भारतासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण युद्धामुळे व्यापारी मार्गांवर परिणाम झालाय. यामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि इतर गोष्टींचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. होर्मुझमध्ये जहाजे अडकली आहेत. ती बाहेर सुरक्षित काढण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली.