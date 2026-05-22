Manoj Jarange : ओबीसी आरक्षण देताना मंडळ आयोगाने कोणता सर्व्हे केला? मनोज जरांनेगी प्रसाद लाडांनाच मागितला पुरावा...

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले असून, त्यांनी ३० तारखेपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारकडे थेट सवाल उपस्थित करत पुरावे मागितले..मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकार मराठ्यांच्या भावना का दुखावत आहे? आमच्या मुलांवर अन्याय का केला जातोय? त्यांनी शिकू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. “आम्ही मुख्यमंत्र्यांविरोधात काहीही बोललेलो नाही. आमची फक्त एकच मागणी आहे की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. मग सरकार ते का देत नाही?” असेही ते म्हणाले..Indapur News : इंदापूरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचा संवाद मेळावा; मराठा समाज संघटन आणि आंदोलनाचा इशारा.ते पुढे म्हणाले की, “ओबीसींच्या यादीत ८३ क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा २००४ चा शासन निर्णय (जीआर) आहे. मग सरकारने तो जीआर रद्द का केला? हा मराठा समाजावर अन्याय नाही का?”, “मराठा समाजाने कधीही ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका घेतलेली नाही. मात्र, ओबीसींना कोणत्या निकषांवर आरक्षण देण्यात आले, हे सरकारने स्पष्ट करावे,” अशी मागणीही त्यांनी केली..मंडल आयोगावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मंडल आयोगाला तीन जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. ओबीसींची यादी तयार करणे, त्यांची जनगणना करणे आणि संबंधित जाती मागास असल्याचे सिद्ध करणे. पण आयोगाने यापैकी एकही काम योग्य पद्धतीने केले नाही,” असा दावा त्यांनी केला..Manoj Jarange Patil: ‘कुणबी नोंदी असूनही मराठा समाज आरक्षणाविना’; मनोज जरांगे-पाटील यांचा घणाघात, ओबीसी नेत्यांकडून दिशाभूल!.“मंडल आयोगाने नेमका कोणता सर्वे केला, हे सरकारने सांगावे. आयोगाने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली नाही, तसेच नव्याने कोणतीही यादी तयार केली नाही. १९५२ च्या आसरास राजर्षी शाहू महाराजांनी भास्कराव जाधव यांना आतंरराष्ट्रीय परिषदेला पाठवलं होतं. तिथे ओबीसींची यादी जाहीर करायची होती. त्यांनी १८० जातींची यादी जाहीर केली. तीच यादी मंडळ आयोगाने घेतली. याशिवाय इंग्रजांच्या काळातील जनगणनेची आकडेवारी आणि पूर्वीच्या याद्यांचा आधार घेऊन अहवाल सादर करण्यात आला,” असा आरोपही जरांगे पाटील यांनी केला.“ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्याबद्दल आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, मराठा समाजालाही ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, हीच आमची भूमिका आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.