जरांगेंनी तिसऱ्यांदा मागितली परवानगी, फक्त ५० जण, वेळ पाळणार आणि शांततेत आंदोलन; मुंबई पोलिसांना दिलं हमीपत्र

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई पोलिसांनी तिसऱ्यांदा परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. परवानगी दिली नाही तरी मुंबईला जाण्यावर जरांगे पाटील ठाम आहेत. सुरुवातीला ५ हजार जणांच्या आंदोलनाला परवानगी मागितली होती. त्यानंतर एकटाच जाणार अशी घोषणा केली. आता जरांगे पाटील यांनी ५ ते ५० लोकांना आंदोलनाची परवानगी द्यावी, वाहतुकीला अडथळा होणार नाही असं म्हणत परवानगी मागणारं पत्र मुंबई पोलिसांना पाठवलं आहे. .मनोज जरांगे पाटील यांनी हमीपत्र दिलं असून त्यात म्हटलं की, १९ सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी आहे, त्यामुळे १८ सप्टेंबरला आंदोलनाची परवानगी द्यावी. आंदोलनात केवळ ५० लोकच सहभागी होतील. पोलीस ज्या अटी घालतील त्या आणि सर्व नियम आम्हाला मान्य असतील. दिलेल्या वेळेतच आंदोलन सुरू करू असंही त्यांनी म्हटलंय..जरांगेंनी पुनर्विचार करावा, ऐन गणेशोत्सवात आंदोलन योग्य नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?.हमीपत्रात काय?आंदोलनात ५ ते ५० लोक असतील. यासोबत १० स्वयंसेवक असणार आहेत. वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही. सार्वजनिक शांतता अबाधित राखली जाईल..पुन्हा नकार दिल्यास...मुंबई पोलिसांकडून पुन्हा आंदोलनाला परवानगी नाकरली गेली तर कोर्टात अर्ज दाखल करणार असल्याचंही जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. यावर दुपारपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आता पोलीस जरांगेंना परवानगी देणार की नाही हे पहावं लागेल..जरांगेंना सुरक्षामनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज १८ वा दिवस आहे. आज ते मुंबईकडे जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आलीय. सुरक्षा विभागाकडून जरांगेंना एक अधिकारी आणि एक कर्मचारी सुरक्षेसाठी तैनात केले आहेत. ही सुरक्षा मुंबईपर्यंत त्यांच्यासोबत असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.