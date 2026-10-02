Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंच्या अडचणीत आणखी वाढ? कार्यकर्त्यांनी महिलांना अश्लील शिवीगाळ केल्याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार

Maratha reservation news : सोशल मीडियावर धमकी, अश्लील शिवीगाळ आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केल्याच्या तक्रारीवरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांविरोधात अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनातील सक्रिय महिला आंदोलक ललिता तारक यांनी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे..ललिता तारक यांच्या तक्रारीनुसार, सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात अश्लील शिवीगाळ, बदनामीकारक मजकूर आणि धमकीच्या पोस्ट प्रसारित करण्यात आल्या. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून अश्लील फोटो व व्हिडीओ तयार करून ते प्रसारित केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..तक्रारीसोबत संबंधित सोशल मीडिया खात्यांचे स्क्रीनशॉट आणि फोन कॉलचे पुरावे पोलिसांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी १० ते ११ जणांविरोधात, त्यापैकी पाच जणांसह काही अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे..Manoj Jarange: ‘मराठा आंदोलन मोडीत काढायचे आहे, मला एकटे पाडायचे आहे’; मनोज जरांगेंचा सरकारवर आरोप.या प्रकरणाचा तपास अंबड पोलिसांकडून सुरू आहे. दरम्यान, ललिता तारक यांच्या तक्रारीबाबत मनोज जरांगे पाटील यांना विचारले असता, ‘त्यांना त्रास झाला, त्यांनी अर्ज केला. त्यावर मी काही बोलणार नाही,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.