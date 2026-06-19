Maratha OBC Benefits : शासन आदेश! मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणे सवलती, मृत आंदोलकांच्या मुलांना नोकरी मिळणार; मनोज जरांगेंची माहिती

Manoj Jarange Patil statement : मनोज जरांगे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा लागू करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या मुलांना नोकरी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला विविध लाभ देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, २९ ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे..मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर मनोज जरांगे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. यावेळी मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, कृषी, क्रीडा आणि इतर विभागांतील सर्व सवलती व सुविधा लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..सरकारने १५ जूनपासून लागू केलेल्या निर्णयाची अद्याप अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी झालेली नसल्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे सरकार आणि मराठा समाजातील विश्वासाला तडा जाऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..यावर प्रसाद लाड यांनी २३ जून रोजी होणाऱ्या उपसमितीच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले जातील, असे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना ई-मेलद्वारे आदेश पाठविण्यात येतील. ज्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले आहे, त्यांना ते पैसे परत करण्यास भाग पाडले जाईल. शासनाच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Maratha Protest Samruddhi Expressway : मराठा समाज आंदोलन! समृद्धी महामार्ग रोखला, दोन्ही बाजूने आंदोलकांचा रस्त्यावर ठिय्या .याशिवाय, मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील मुलांना नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला विविध सुविधा देण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार असून, २९ ऑगस्टपर्यंत त्याची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच ५८ लाख नोंदी पूर्ण करण्यासह ज्या जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रे तयार आहेत, त्यांचे तातडीने वाटप करण्याचेही नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.