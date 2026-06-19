महाराष्ट्र बातम्या

Maratha OBC Benefits : शासन आदेश! मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणे सवलती, मृत आंदोलकांच्या मुलांना नोकरी मिळणार; मनोज जरांगेंची माहिती

Manoj Jarange latest news : मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे विविध सवलती देण्याबाबत तसेच आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या मुलांना नोकरी देण्यासंदर्भात शासन आदेश जारी झाल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
Manoj Jarange latest news Maratha OBC Benefits

Manoj Jarange latest news Maratha OBC Benefits

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Manoj Jarange Patil statement : मनोज जरांगे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा लागू करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या मुलांना नोकरी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला विविध लाभ देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, २९ ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
Maratha reservation case
OBC
OBC Community
maratha Agitation
Prasad Lad
OBC and Maratha reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Maratha reservation protest
Manoj Jarange Patil hunger strike
Maratha community action