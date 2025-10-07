Kunbi GR : मराठा समाजाला मोठा दिलासा ! कुणबी जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार

Summaryमुंबई हायकोर्टाने मराठी कुणबी जीआरवर स्थगिती देण्यास नकार दिला.हा जीआर मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर काढण्यात आला होता.ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांनी जीआरविरोधात दोन याचिका दाखल केल्या..मराठी कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा कुणबी जीआर काढला होता. यानंतर ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला विरोध करत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकांमध्ये २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. .ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘जीआर’ची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली होती, मात्र आज मुंबई हायकोर्टाने आज याचिकांमधील मागणीस नकार दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देणे म्हणजे संविधानातील तरतुदींचा भंग आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती..२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय म्हणजे मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न, नेमका असा दावा कुणी केला?.अधिसूचनेवरील सुनावणी प्रलंबित असल्याने सरकारने कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये. कारण, अशा परिस्थितीत कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप केले त्याचे परिणाम भविष्यात गंभीर स्वरूपाचे होतीली आणि शिक्षण व नोकरीसंबंधीच्या आरक्षण धोरणावर मोठा परिणाम होईल अशी भीती या ओबीसी बांधववांच्या याचिकेत करण्यात आली होती..FAQs प्र.१: मुंबई हायकोर्टाने कुणबी जीआरवर काय निर्णय दिला? ➡️ कोर्टाने कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.प्र.२: कुणबी जीआर काढण्यामागे कोणत्या आंदोलनाचा संदर्भ आहे? ➡️ मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे हा जीआर काढण्यात आला.प्र.३: कुणबी जीआरविरोधात कोणत्या संघटनांनी याचिका दाखल केली? ➡️ ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केल्या.प्र.४: याचिकांमध्ये कोणते प्रमुख आरोप करण्यात आले? ➡️ जीआर बेकायदेशीर आहे आणि संविधानातील तरतुदींचा भंग करतो, असा आरोप होता.प्र.५: कोर्टाने सरकारला कुणबी प्रमाणपत्र वाटप थांबवण्याचे आदेश दिलेत का? ➡️ नाही, कोर्टाने असे कोणतेही आदेश दिले नाहीत.प्र.६: या प्रकरणाचा पुढील टप्पा काय आहे? ➡️ अधिसूचनेवरील मुख्य सुनावणी अजून प्रलंबित आहे, त्यामुळे पुढील निर्णय नंतर घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.