Maratha Reservation : प्रमाणपत्र मिळाले तरी वैधता कठीण, जीआर कोर्टात टिकणार का? संभाजी ब्रिगेडला शंका

Sambhaji Brigade on Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी योग्य असून सरकारने काढलेला जीआर हा गुंतागुंतीचा आणि कोर्टात न टिकणारा असल्याची टीका संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी केली आहे.
Sambhaji Brigade questions Maratha reservation GR legality and warns it may not stand in court

सूरज यादव
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उलट-सुलट प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक भूमिका घेतलीय. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी योग्य असून सरकारने काढलेला जीआर हा गुंतागुंतीचा आणि कोर्टात न टिकणारा असल्याची टीका संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी केली आहे. राज्यातला जातीय तणाव दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी राज्यभरात 'महाराष्ट्र धर्म' सभा घेणार असल्याचं संभाजी ब्रिगेडने सांगितलं.

Mumbai
Maratha Reservation
Maratha reservation case
Sambhaji Brigade
maratha community reservation
Maharashtra Dharma Program

