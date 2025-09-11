Maratha Reservation : प्रमाणपत्र मिळाले तरी वैधता कठीण, जीआर कोर्टात टिकणार का? संभाजी ब्रिगेडला शंका

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उलट-सुलट प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक भूमिका घेतलीय. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी योग्य असून सरकारने काढलेला जीआर हा गुंतागुंतीचा आणि कोर्टात न टिकणारा असल्याची टीका संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी केली आहे. राज्यातला जातीय तणाव दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी राज्यभरात 'महाराष्ट्र धर्म' सभा घेणार असल्याचं संभाजी ब्रिगेडने सांगितलं..प्रवीण गायकवाड म्हणाले की,राज्यात सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद उभा करून समाजात तेढ निर्माण करण्यात येतेय. ही सामाजिक अस्वस्थता दूर करण्यासाठी आम्ही 'महाराष्ट्र धर्म' कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. यातली पहिली सभा १४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. या सभेला दीपक पवार, श्रीराम पवार, प्रकाश पवार आणि नितीन पवार हे संबोधित करतील. महाराष्ट्र धर्म हा कार्यक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात घेऊन जाण्याचा आमचा संकल्प असल्याचंही प्रवीण गायकवाड यांनी सांगितलं..हाच बंगला पाहिजे! कलाकेंद्रातल्या नर्तकीवर लाखोंची दौलत उधळली तरी हट्ट संपेनात; गोविंद बर्गेंच्या मृत्यू प्रकरणी धक्कादायक खुलासे.मराठा आरक्षणाच्या मागणीमागे वाढती बेरोजगारी हे मुख्य कारण असल्याचंही प्रवीण गायकवाड म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, राज्यात आणि देशात सरकारकडून नोकर भऱती केली जात नाहीय. त्यामुळेच आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. सरकारने रोजगार आहेत की नाही हे आधी स्पष्ट करावं. जर सरकारी आणि खाजगी शाळा-महाविद्यालयांतील फीची रचना समान केली तर आरक्षणाचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटू शकतो असंही गायकवाड म्हणाले..सरकारने हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआरच्या वैधतेवरही प्रवीण गायकवाड यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठवाड्यातील कुणबी समाजाची केवळ नोंद आहे. पण त्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि जटील आहे. प्रमाणपत्र मिळाले तरी जात वैधता मिळवणं त्यापेक्षा कठीण आहे. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर टिकेल का? याबाबत शंका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.