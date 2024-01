Eknath Shinde: "जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची घेतलली शपथ पूर्ण केली"; CM शिंदेंनी केलं मराठा समाजाचं अभिनंदन

मुंबई : मराठा आरक्षणविषयक विजयी सभेत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांच्या कार्याचं कौतुक केलं तसेच मराठा समाजानं शांततेनं आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन केलं त्याबद्दल आभार मानले. तसेच आपण दिलेला शब्द पाळतो, जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची घेतलेली शपथ पूर्ण केली, असं सांगितलं. (Maratha Reservation Manoj Jarange Eknath Shinde says has fulfil his given words)