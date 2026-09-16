Maratha Reservation News : गणेशोत्सवात जरांगे पाटलांनी उपोषण टाळावे

कऱ्हाड : मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचा सदस्य म्हणून सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संवादात आम्ही दिलेला प्रत्येक शब्द पाळला आहे. मराठा आरक्षण शब्दापासून सरकार मागे हटलेले नाही. सरकारची चर्चेची दारे नेहमीच उघडी आहेत. मात्र गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईकरांची गैरसोय टाळण्यासाठी जरांगे पाटलांनी उपोषण टाळावे, अशी विनंती पर्यटन मंत्री तथा पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी येथे केली. .तासगाव (जि. सांगली) येथुन पाटणकडे रवाना होण्यापुर्वी मंत्री देसाई येथील शासकीय विश्रामगृहात आले होते. त्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. सातारा व औंध गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीबाबत बोलताना देसाई यांनी स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल होऊन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे नव्या निर्णयाचा जुन्या प्रकरणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी अॅडव्होकेट जनरल आणि वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल..Manoj Jarange Patil: शिष्टमंडळासोबतची चर्चा निष्फळ! मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम; लाड म्हणाले, ''...नाहीतर मी उपोषणाला बसेन'' .मराठा आरक्षणाबाबतच्या अनेक मागण्या सोडवण्यात आल्या असून उर्वरित प्रश्नांवरही सकारात्मकतेने काम सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचा सदस्य म्हणून सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संवादात आम्ही दिलेला प्रत्येक शब्द पाळला आहे. मराठा आरक्षण शब्दापासून सरकार मागे हटलेले नाही. सरकारची चर्चेची दारे नेहमीच उघडी आहेत..ते म्हणाले, मुंबईतील गणेशोत्सव हा जागतिक पातळीवर आणि मोठ्या उत्साहात साजरा होणारा सण आहे. या काळात मुंबईकर व भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण करू नये, अशी विनंती आहे. मुख्यमंत्री आणि शासनाच्यावतीनेही त्यांना उपोषण न करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, आंदोलकांशी चर्चेसाठी सरकारची दारे नेहमीच उघडी आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.