कराचीतल्या या गल्लीत आजही बोलली जाते मराठी-कोकणी भाषा, पाकिस्तानात कुठून आले हे लोक?

पाकिस्तानच्या कराची शहरात महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीतून गेलेले कोकणी लोक एका मोहल्ल्यात राहतात. आजही त्यांनी त्यांची कोकणी भाषा, संस्कृती जपलीय. कराचीतील बाल्डिया शहरात ही कोकणी कम्युनिटी राहते. रत्नागिरीतून १९४७ मध्ये त्यांनी स्थलांतर केलंय. महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीतून भरूच मार्गे ते इथपर्यंत पोहोचलेत. आजही कराचीत राहणाऱ्या या लोकांना कोकणचा अभिमान वाटतो. कोकणची ओळख, जेवणाची चव, पूर्वजांची कोकणी भाषा त्यांनी जपली आहे..कराचीतील या कोकणी लोकांपैकी काही जणांचे आजही भारतात अनेक ठिकाणी कौटुंबिक नाते आहे. त्यांच्या जीवनशैलीत भारताची आणि विशेषत: कोकणशी जोडलेली नाळ दिसून येते. पाकिस्तानमधील शहरी संस्कृतीत इतकी वर्षे राहिल्यानंतरही त्यांनी आपली जुनी ओळख विसरलेली नाही. कोकणी जेवण, पारंपरिक कपडे आणि समाजाच्या बैठका, संस्कृती ते जसंच्या तसं ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातोय..५०० वर्षांत एकही लग्न न झालेलं महाराष्ट्रातलं गाव, दुमजली घर अन् घरात पलंगही वापरत नाही.बाल्डिया शहरातील कोकणी कुटुंबाचं जनजीवन, त्यांच्या परंपरा, भाषा आणि वारसा कसा जपलाय हे व्लॉगरने सांगितलंय. एक लहानसा समुदाय स्थलांतरानंतरही आपली ओळख टिकवून आहे. कोकणचा इतिहास, मुंबई-कोकणचं कनेक्शन, सांस्कृतिक स्थलांतर आणि दक्षिण आशियाई वारसा यासह सीमेपलिकडच्या परंपरा यातून दिसून येतायत..पाकिस्तानी लष्करात मोठ्या पदावरभारत-पाकिस्तान फाळणी होण्याआधी काही कोकणी मुस्लिम कुटुंबं कराचीत आली. त्यातल्या काहींनी नोकरी केली. कमांडर काझी कोकणी बिरादरीतले होते. कोकणी मोहल्ल्यातील अनेक जणांनी पाकिस्तानी लष्करात मोठी पदं भूषवली आहेत..कोकणी भाषावृद्ध लोक आजही कोकणी भाषेत बोलतात. कोकणचा आणि भाषेचा अभिमान असल्याचं ते सांगतात. जुन्या पिढीला कोकणी येते. पण आताच्या पिढीतल्या मुलांना फारसं येत नाही. शेजारी-पाजारी उर्दू बोलणारे असल्यानं आता ती मुलंही उर्दू बोलतात. कोकण मोहल्ल्यात राहणाऱ्या रहिवाश्यांनी त्यांच्या आजी-आजोबांनी सांगितलेल्या आठवणी सांगितल्या. तसंच आजही कुणाच्या वडिलांचे काका, तर कुणाचे इतर नातेवाईक रत्नागिरीत राहतात असं ते सांगतात..कोकणी जेवणजेवणात मासे जास्त असतात. याशिवाय काही कोकणी पदार्थही असतात. सूजी, पोहे, नारळाच्या दुधाचे पदार्थ बनवले जातात. वेगवेगळं लोणचंही तयार केलं जातं असंही कोकणी मोहल्ल्यातील रहिवाशी सांगतात. अधून मधून काही सणही साजरे करतो असंही त्यांनी म्हटलंय..