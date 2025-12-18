महाराष्ट्र बातम्या

कराचीतल्या या गल्लीत आजही बोलली जाते मराठी-कोकणी भाषा, पाकिस्तानात कुठून आले हे लोक?

Konkani In Karachi : कराचीतील बाल्डिया इथं कोकणी मोहल्ला असून आजही तिथले लोक कोकणी भाषेत बोलतात आणि कोकणी संस्कृती जपण्याचा ते प्रयत्न करतायत. भारत-पाकिस्तान फाळणीआधी त्यांच्या पूर्वजांनी कराचीला स्थलांतर केलं होतं.
Konkani Mohalla in Karachi A Living Cultural Heritage

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पाकिस्तानच्या कराची शहरात महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीतून गेलेले कोकणी लोक एका मोहल्ल्यात राहतात. आजही त्यांनी त्यांची कोकणी भाषा, संस्कृती जपलीय. कराचीतील बाल्डिया शहरात ही कोकणी कम्युनिटी राहते. रत्नागिरीतून १९४७ मध्ये त्यांनी स्थलांतर केलंय. महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीतून भरूच मार्गे ते इथपर्यंत पोहोचलेत. आजही कराचीत राहणाऱ्या या लोकांना कोकणचा अभिमान वाटतो. कोकणची ओळख, जेवणाची चव, पूर्वजांची कोकणी भाषा त्यांनी जपली आहे.

Pakistan
maharashtra
Konkan
Karachi
Ratnagiri

