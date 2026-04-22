Mumbai News : लाखांहून अधिक रोजगारांचे लक्ष्य; मुख्यमंत्र्यांची माहिती; अडीच लाख कोटींच्या गुंतवणुकीला मान्यता

मुंबई - राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी दोन लाख ५६ हजार १३७ कोटींच्या १८ मोठ्या आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १४ वी बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सोलर सेल, मॉडयुल, इग्नॉट, वेफर्स, ग्रीन स्टील, हरित अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, अवकाश व संरक्षण साहित्य, लिथियम आयन बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, साहित्य, स्टील व गॅस टू केमिकल निर्मितीच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्यासाठीच्या १८ प्रस्तावांना फडणवीस यांनी मान्यता दिली..यामुळे कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील इतर भागांत औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. तसेच तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन-विकास आणि मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण होण्यास मदत होईल..महत्त्वाच्या गुंतवणुकी व रोजगार संधीनाशिकव्हर्च्युओसो कॉम्प्रेसर्स प्रा. लि.गुंतवणूक: ८०० कोटी रुपयेरोजगार: ५००छत्रपती संभाजीनगरनायडेक ग्लोबल अप्लायन्सेस इंडिया प्रा. लि.गुंतवणूक: १,००० कोटी रुपयेरोजगार: १,०००गोदावरी न्यू एनर्जी प्रा. लि.गुंतवणूक: २७,५१५ कोटी रुपयेरोजगार: ४,०००.शिरूर, पुणेजबिल सर्किट इंडिया प्रा. लि.गुंतवणूक: १,५०० कोटी रुपयेरोजगार: ३,०००गडचिरोलीहरिओम पाईप इंडस्ट्रीज लि.गुंतवणूक: ३,१३५ कोटी रुपयेरोजगार: ८,०००रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीगुंतवणूक: ४०,००० कोटी रुपयेरोजगार: २०,०००.रायगड(सर्वात मोठी गुंतवणूक)एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रॉडक्शन लि.गुंतवणूक: ५६,८५२ कोटी रुपयेरोजगार: २५,०००बालासोर अलॉयजगुंतवणूक: १७,४७९ कोटी रुपयेरोजगार: ३,२००अहिल्यानगरनिबे स्पेसगुंतवणूक: ४,००० कोटी रुपयेरोजगार: १,०००.तळेगाव, पुणेयुरोबस इंडिया प्रा. लि.गुंतवणूक: ४,२०० कोटी रुपयेरोजगार: १२,०००भंडारा जिल्हाअशोक लेलँड लि.गुंतवणूक: १०,००० कोटी रुपयेरोजगार: १,०००.बुटीबोरी, नागपूरअकमे क्लीनटेक सोल्यूशनगुंतवणूक: ११,४०० कोटी रुपयेरोजगार: ७,०००नागपूरसोलार डिफेन्स अँड एरोस्पेसगुंतवणूक: १२,७८० कोटी रुपयेरोजगार: ६,८२५.अहिल्यानगर व धाराशिवग्लोब फोर्ज लिमिटेडगुंतवणूक: १५,४३० कोटी रुपयेरोजगार: ३,६००रायगड / पालघरअकमे क्लीनटेक – ग्रीन अमोनिया प्रकल्पगुंतवणूक: ३७,८०० कोटी रुपयेरोजगार: ४,५००अकमे क्लीनटेक – ग्रीन स्टीलगुंतवणूक: ११,००० कोटी रुपयेरोजगार: २,५००.चंद्रपूरमिलियन स्टील प्रा. लि.गुंतवणूक: २५६ कोटी रुपयेरोजगार: ३६०अमरावतीटेंबो डिफेन्स प्रॉडक्ट प्रा. लि.गुंतवणूक: १,००० कोटी रुपये.