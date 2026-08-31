पुढील ३ दिवस महत्त्वाचे! राज्यात पावसाचा जोर वाढणार, विजांच्या कडकडाटासह मुसळधारेचा अंदाज; कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?

मुंबई : महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात पावसाच्या सरी कोसळत असून काही भागात पावसाचा ओसरल्याचे दिसून येत आहे. मात्र हवामान विभागाने पावसाबाबत नवा अपडेट जारी केला आहे, ज्यामध्ये राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. पुढील तीन दिवस राज्यातील काही भागात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील तीन दिवस विदर्भासह राज्यातील बहुतांश भागात विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. आयएमडीच्या अंदाजानुसार, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासह कोकणातील काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह तुरळक पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारा वाहण्याचा अंदाज आहे..Mumbai High Court: पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली भाडेवाढ रद्द, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका .पुढील तीन दिवस पावसाचा इशाराहवामान विभागाकडून पुढील तीन दिवस म्हणजेच १, २ आणि ३ सप्टेंबर, २०२६ रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा येथे सोसाट्याचा वाऱ्यासह विजांचा कडकडाटात पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..महापौर रितू तावडेंची बदनामी, फेक व्हिडीओ बनवत फोटोग्राफी शिक्षक पती असल्याचं सांगत जोडली खोटी माहिती; यूट्युब चॅनेलविरोधात गुन्हा .१० सप्टेंबरनंतर पावसाचा जोर कमीहवामान विभागाने १० सप्टेंबरनंतर राज्यात पावसाचा जोर ओसरणार असल्याचा अंदाजही व्यक्त केला आहे. ३ ते १० सप्टेंबर दरम्यान कोकणातील जिल्हे, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात, तसेच विदर्भातील काही भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.